विंग. आदर्श विद्यालयात गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सन्मान
क्षमता ओळखून दिशा निश्चित करा
शैलजा शिंदे; विंगला आदर्श विद्यालयात पारितोषिक वितरण
विंग/काेळे, ता. १५ ः सध्याचे युग हे स्पर्धेचे व तंत्रज्ञानाचे आहे. एआयसारख्या तंत्रज्ञानातून तुम्ही विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर काही सेकंदात मिळते. मात्र, त्याच्या अतिवापराने तुमची आकलन क्षमता कमी होण्याची भीती आहे. त्यासाठी तुम्ही तुमची क्षमता ओळखा. खूप अभ्यास करा, पुस्तके वाचा, स्वतःचे निर्णय स्वतःच घ्या, योग्य दिशा निश्चित करून भविष्याची वाटचाल करा, यश नक्की मिळेल, असे प्रतिपादन नूतन जिल्हा परिषद सदस्या शैलजा शिंदे यांनी केले.
येथील आदर्श विद्यालयात एसएससी शुभचिंतन व पारितोषिक वितरण कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. यावर्षीचा आदर्श विद्यार्थी वृषल नायकवडी, तर आदर्श विद्यार्थिनी स्वर्णिमा सादळे हिला गौरविले. गुणवंत विद्यार्थ्यांत पौर्णिमा खबाले, सायली घोडके, श्रावणी कराळे, आदिती पाटील, विनय यादव, क्षितिज चिंचकर, अस्मिता कदम, सिद्धी जाधव यासह पाचवी ते नववीत प्रथम क्रमांकाच्या विद्यार्थ्यांना सन्मानचिन्ह देऊन गौरविले. पंचायत समिती सदस्या नंदाताई यादव, सदस्य अर्जुन कराळे, सरपंच दीपाली पाटील, माजी सरपंच शुभांगी खबाले, उपसरपंच संतोष कासार-पाटील, माजी उपसरपंच सचिन पाचुपते, सदस्य विकास माने, शाळा व्यवस्थापन अध्यक्ष बाबूराव खबाले, उपाध्यक्षा रूपाली पवार, माजी उपाध्यक्ष अनिल यादव, माजी महसूल अधिकारी मोहनराव खबाले, संतोष पाटील, राहुल भोसले, आलम मुल्ला, स्मिता वाडकर, अर्चना देशमुख, दीपाली भोसले, श्री. खोचरे, शिवाजी पाटील, गणेश यादव आदीच्या हस्ते गुणवंत विद्यार्थ्यांना पारितोषिक वितरण झाले.
माजी उपसरपंच पाचुपते यांनी मनोगत व्यक्त केले. दीपाली बामणे, सचिन जाधव यांनी सूत्रसंचालन केले. श्रीकांत सावंत यांनी आभार मानले.
B02192
विंग ः वृषल नायकवडी, पौर्णिमा सादळे यांना सन्मानचिन्ह देऊन गौरविताना शैलजा शिंदे. त्या वेळी अर्जुन कराळे, नंदाताई यादव, दीपाली पाटील, शुभांगी खबाले, सचिन पाचुपते, रूपाली पवार आदी. (विलास खबाले ः सकाळ छायाचित्रसेवा)
.........................................................
---------------------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.