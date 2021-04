घृणास्पद! पुण्यात सुरक्षा रक्षकाने केला कुत्रीवर अत्याचार

पुणे : भटक्‍या श्‍वानासोबत अनैसर्गिक कृत्य करणाऱ्या एका सुरक्षारक्षकास चतुःशृंगी पोलिसांनी अटक केली. ही घटना मॉडेल कॉलनी परिसरात घडली असून प्राणीमित्रांच्या सतर्कतेमुळे ही घटना उघडकीस आला. बाबुराव भाऊराव मोरे (वय 65 ) असे पोलिसांनी अटक केलेल्या सुरक्षारक्षकाचे नाव आहे. याप्रकरणी 28 वर्षीय महिलेने फिर्याद दिली आहे. दरम्यान, श्‍वानाला बावधन येथील रेस्कू चॅरिटेबल ट्रस्टच्या रुग्णालयात दाखल केले आहे. पोलिसांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, फिर्यादी यांना मागील वर्षी ऑक्‍टोबर महिन्यात एक सुरक्षारक्षक रस्त्यावरील कुत्र्यांना सोसायटीच्या आतमध्ये घेऊन जात असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यावेळी त्यास कोणीतरी पाहत असल्याचे लक्षात आल्यामुळे सुरक्षारक्षक तेथून निघून गेला होता. हा प्रकार फिर्यादींनी त्यांच्या ओळखीच्या प्राण्यांच्या डॉक्‍टरांना दिला. तसेच रेस्क्‍यू टीमच्या सदस्यांनाही घडलेला प्रकार सांगितला. शनिवारी मध्यरात्री संबंधीत सुरक्षारक्षक श्‍वानाला घेऊन जात असल्याचे फिर्यादींना दिसले. त्यांनी या प्रकाराचे व्हिडीओ चित्रीकरण करून ते रेस्कू टिमच्या सदस्यांना सांगितले. या घटनेनंतर प्राण्यांचे डॉक्‍टर, रेस्कू टिमचे सदस्य घटनास्थळी आले. तसेच त्यांनी पोलिसांना देखील घडलेला हा प्रकार कळविला. या प्रकाराचे व्हिडीओ चित्रीकरण त्यांनी पोलिसांना दाखविल्यानंतर पोलिसांनी सुरक्षारक्षकास अटक केली.



