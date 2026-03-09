तीर्थक्षेत्र पंढरपुरात मे महिन्यात सामुदायिक उपनयन संस्कार आयोजक हिवरेकर गुरूजींची माहिती; नावे नोदविण्याचे आवाहन
पंढरपुरात ३ मे रोजी उपनयन संस्काराचे आयोजन
पंढरपूर : सर्व शाखीय ब्रह्मवृंद आणि श्री याज्ञवल्य आश्रम यांच्या संयुक्त विद्यमाने ३ मे रोजी पंढरपुरात सामूहिक उपनयन (मुंज) संस्काराचे आयोजन केल्याची माहिती राजन हिवरेकर गुरूजींनी दिली. तीर्थक्षेत्र पंढरपुरातील सर्व ब्रह्मवृदांनी मिळून आणि सोबतीला श्री याज्ञवल्य आश्रमाचे सहकार्य घेत या सामूहिक सोहळ्याचे आयोजन केले आहे. सोळा संस्कारातील हा महत्त्वाचा संस्कार अतिशय पवित्र, वेदमंत्रोच्चारात पार पडणार आहे. याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे. कार्याच्या सुसूत्रतेसाठी, नेटकेपणासाठी, व्यवस्था करण्यास सोपे जावे यासाठी इच्छुकांनी नाव नोंदणी करावी, असेही यानिमित्ताने आवाहन केले आहे. हिवरेकर गुरूजी(९४२००९३१९९) जयंत पुराणिक (९९२२०२२१९५), उपाध्यक्ष बाळकृष्ण धाराशिवकर (८६६८६२८९६२), यांच्याकडे १ मेच्या आत नावे नोंदणी करायची आहे.