दिव्यांगांसाठी केंद्रवाटप पद्धतीत सुधारणा ‘यूपीएससी’चा निर्णय; परीक्षा केंद्र निवडण्यास बंधन नाही
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. ६ : दिव्यांग उमेदवारांना अधिक सुविधा उपलब्ध करून त्यांच्या परीक्षेसंबंधी अडचणी दूर करण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने परीक्षा केंद्रवाटपाच्या पद्धतीत महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. या सुधारणा २०२६ मध्ये होणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षा आणि भारतीय वन सेवा परीक्षेपासून अंमलात येतील. या बदलांमध्ये उमेदवारांच्या सोयीसुविधा, परीक्षा प्रक्रियेची सुरक्षा आणि पारदर्शकता यांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे.
नवीन धोरणानुसार दिव्यांग उमेदवारांसाठी परीक्षा केंद्रांच्या क्षमतेवर कोणतीही बंधने राहणार नाहीत. प्राथमिक टप्प्यात सर्व केंद्रांच्या उपलब्ध जागा दिव्यांग आणि इतर उमेदवारांसाठी समान प्रमाणात राखीव ठेवली जातील. परंतु, एखादे केंद्र पूर्णपणे भरल्यानंतर ते केंद्र सामान्य उमेदवारांसाठी बंद होईल, मात्र दिव्यांग उमेदवारांना तेच केंद्र निवडण्याचा अधिकार कायम राहील. आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त व्यवस्था करून प्रत्येक दिव्यांग उमेदवाराला त्यांच्या पसंतीचे केंद्र उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी केंद्रीय लोकसेवा आयोग घेणार आहे.
गेल्या पाच वर्षांच्या अनुभवानुसार दिल्ली, कटक, पाटणा आणि लखनौ यासारखी लोकप्रिय केंद्रे मोठ्या प्रमाणात अर्ज आल्यामुळे लगेच भरून जात होती. यामुळे दिव्यांग उमेदवारांना अनावश्यक त्रास सहन करावा लागत होता. नवीन व्यवस्थेमुळे हे अडथळे दूर होतील आणि त्यांच्यासाठी परीक्षेमध्ये सहभागी होणे अधिक सोयीस्कर होईल, असे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष अजय कुमार यांनी म्हटले आहे. परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, न्याय्य आणि आधुनिक करण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने अत्याधुनिक ऑनलाइन अर्ज पोर्टल विकसित केले आहे. या डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे अर्ज प्रक्रिया सुलभ होईल आणि परीक्षेच्या प्रत्येक टप्प्यामध्ये संपूर्ण पारदर्शकता राखली जाईल. फोटो सत्यापन आणि चेहरा ओळख तंत्रज्ञान (फेस रेकग्निशन) यासारख्या प्रगत तांत्रिक सुविधांचा वापर करून परीक्षेची अधिकृतता आणि विश्वसनीयता वाढवली जाईल. सर्वाधिक मागणी असलेल्या परीक्षा केंद्रांवरील दबाव कमी करण्यासाठी परीक्षा केंद्रांची संख्या लक्षणीय प्रमाणात वाढवण्यात आली आहे. पूर्व परीक्षेसाठी केंद्रांची संख्या ८० वरून ८३ आणि मुख्य परीक्षेसाठी २४ वरून २७ केली आहे. या सर्व सुधारणा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या शताब्दी वर्षाच्या निमित्ताने राबवण्यात येत असून या उपक्रमामुळे दिव्यांग उमेदवारांना समान संधी मिळणार आहे, असे आयोगाने सांगितले.
