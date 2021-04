हुश्शऽऽ मिळाली एकदाची लस!

पुणे : “एक-दोन नाही, तर तब्बल ७४ दिवस वाट लशीची बघत होतो. कधी वय बसत नव्हते. तर, कधी सहव्याधीमध्ये येत नव्हतो. आरोग्य सेवक किंवा फ्रंटलाइन वर्करही नव्हतो. पण, कोरोना उद्रेकाचा तांडव बघून लस हाच एकमेव आधार वाटत होता...” भाजी विक्रेते गणेश पोटे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना ही भावना व्यक्त केली. शहरात ४५ वर्षांहून अधिक वयाच्या नागरिकांचे लसीकरण आजपासून सुरू झाले. ही लस घेण्यासाठी सकाळी सहा वाजल्यापासून नागरिकांनी लसीकरण केंद्रांच्या बाहेर रांगा लावल्या होत्या. कमला नेहरू रुग्णालयात लस घेण्यासाठी आलेल्या पोटे म्हणाले, “मी लसीकरणाच्या कोणत्याच निकषात बसत नव्हतो. पण, गेल्या महिन्याभरापासून कोरोनाचा उद्रेक वाढताना दिसतो. भाजी विक्रीच्या व्यवसाय असल्याने रोज अनेक जणांचा संपर्क येतो. कुटुंबाची संपूर्ण जबाबदारी माझ्यावर आहे. मलाच कोरोना झाल्यास कुटुंबाला सावरणार कोण, असा प्रश्न सतावत होता. त्यामुळे लशीची आतुरतेने वाट बघत होतो.” लसीकरणासाठी रांगा

कोरोना प्रतिबंधक लस घेण्यासाठी पुणेकरांनी पहाटेपासून लसीकरण केंद्रांवर रांगा लावल्याचे दृश्य दिसत होते. शहरात वेगवेगळ्या केंद्रांवर ज्येष्ठ नागरिकांबरोबरच ४५ पेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांची संख्या प्रकर्षाने जाणवत होती. त्यात स्त्रियांचाही समावेश असल्याचे दिसत होते. लस घ्यायला येणाऱ्या प्रत्येकाने लस घेतली होती. सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे पालन करून रांगा लावल्या होत्या. लस घेतल्यानंतर नागरिकांना अर्धा तास बसण्यासाठी व्यवस्था केली होती. या दरम्यान, डॉक्टर लस घेतल्यानंतर कोणता त्रास होऊ शकतो, त्यावर कोणते उपाय करायचे याची सविस्तर माहिती सांगत होते. १९ हजार ७०० जणांनी घेतली लस

शहरात १ मार्चला फक्त चार लसीकरण केंद्रांवर लस देण्यात आली होती. त्यानंतर प्रशासनाला युद्धपातळीवर प्रयत्न करून केंद्रांची संख्या ११० पर्यंत वाढविण्यात यश आले. त्यातून १९ हजार ७१७ नागरिकांनी लस घेतल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे देण्यात आली. शहरात ४५ पेक्षा जास्त वयाच्या १० हजार २४२ जणांनी लस घेतल्याची माहिती देण्यात आली. असे झाले लसीकरण

विभाग ............ आरोग्य सेवक ... फ्रंटलाइन वर्कर ... ज्येष्ठ नागरिक ... 45 पेक्षा जास्त वयोगटातील नागरिक

पुणे जिल्हा ........ ९८७ ............... ३४८५ ................. १२,८०९ ........... ९३०३

शहर .................७९२ ............... ३५५६ ................. ५१२७ .............. १०२४२

पिंपरी चिंचवड ... ४३१ ................ १२३५ ................. १८७२ .............. ७६४४ दृष्टीक्षेपात जिल्ह्यातील लस

कोव्हिशिल्डचे दिलेले डोस ...... ५ केंद्रांवर ६८३

कोव्हॅक्सिनचे दिलेले डोस ...... ४०० केंद्रांवर २६,५०६ शहरात ५० हजार कोव्हिशिल्ड लशीचे डोस

राज्य सरकारने पुणे महापालिकेला बुधवारी एक लाख ४० हजार कोव्हिशिल्ड लशीचे डोस दिले. त्यापैकी ९० हजार डोसचे वितरण बुधवारी रात्रीपर्यंत करण्यात आले. उर्वरित ५० हजार डोस सध्या महापालिकेकडे आहेत, अशी माहिती आरोग्य विभागातर्फे देण्यात आली.

