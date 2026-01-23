वडगावमध्ये समित्यांच्या निवडी बिनविरोध
वडगाव मावळ, ता. २३ : वडगाव नगरपंचायतीच्या चार विषय समित्यांच्या सभापती व सदस्यांची, तसेच महिला व बालकल्याण समितीच्या उपसभापतिपदाची निवडणूक बिनविरोध झाली. स्थायीसह चारही समित्यांच्या सभापतीपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांची वर्णी लागली. नामनिर्देशन पत्र न आल्याने नियोजन व विकास समिती रिक्त राहिली.
पीठासन अधिकारी तथा मुख्याधिकारी डॉ. प्रवीण निकम यांच्या अध्यक्षतेखाली नगरपंचायतीत शुक्रवारी विशेष सभा झाली. नगराध्यक्षा अबोली ढोरे, उपनगराध्यक्ष सुनील ढोरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते अजय म्हाळसकर, पक्ष प्रतोद माया चव्हाण, भाजपचे गटनेते दिनेश ढोरे, पक्ष प्रतोद अनंता कुडे यांच्यासह पूनम भोसले, रोहित धडवले, विशाल वहिले, सारिका चव्हाण, राणी म्हाळसकर, स्वीकृत सदस्य पंढरीनाथ ढोरे, संदीप म्हाळसकर, कार्यालयीन अधीक्षक मनिषा चव्हाण आदी उपस्थित होते. विरोधी पक्षनेत्या अर्चना म्हाळसकर अनुपस्थित होत्या.
नगरपंचायतीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नऊ सदस्य व एक अपक्ष असा दहा नगरसेवकांचा एक गट, तर भाजपचे सहा व एक अपक्ष असा सात नगरसेवकांचा दुसरा गट स्थापन झाला आहे. पक्षीय बलाबलानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटाला चार समित्यांची सभापतिपदे व प्रत्येक समितीच्या पाच पैकी तीन सदस्यपदे मिळण्याचे निश्चित झाले होते. त्यानुसार सभापती व उपसभापतिपदासाठी प्रत्येकी एकच अर्ज दाखल झाला होता. त्यामुळे निवडी बिनविरोध झाल्या. नगराध्यक्षा अबोली ढोरे या स्थायी समितीच्या पदसिद्ध, तर उपनगराध्यक्ष सुनील ढोरे हे पाणीपुरवठा व जलनिस्सारण समितीचे पदसिद्ध सभापती असतील, असे सर्वानुमते ठरले.
दरम्यान, भाजप सदस्यांनी कोणत्याही सभापती अथवा सदस्य पदासाठी नामनिर्देशन पत्र दाखल केले नाही. विषय समित्यांपासून तटस्थ राहण्याबाबत भाजपचे गटनेते दिनेश ढोरे यांनी सांगितले की, वडगावच्या विकासासाठी भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेसला उपनगराध्यक्षपद बिनविरोध दिले होते. पाच पैकी दोन विषय समित्यांची सभापतिपदे देण्याची मागणी आम्ही केली होती. यास प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे आम्ही अलिप्त राहायचे ठरविले. नगरसेवक म्हणून आम्ही जनसेवेत कार्यरत राहणारच आहोत.
विषय समित्यांचे सभापती व सदस्य ः
स्थायी : अबोली ढोरे (सभापती, पदसिद्ध), सुनील ढोरे, गणेश म्हाळसकर, सुनीता ढोरे, माया चव्हाण.
पाणीपुरवठा व जलनिस्सारण : सुनील ढोरे (सभापती, पदसिद्ध), वैशाली सोनवणे, आकांक्षा वाघवले.
सार्वजनिक बांधकाम : गणेश म्हाळसकर(सभापती), अजय भवार, आकांक्षा वाघवले.
महिला व बालकल्याण : सुनीता ढोरे (सभापती), पूनम भोसले (उपसभापती), वैशाली सोनवणे.
स्वच्छता, वैद्यक व सार्वजनिक आरोग्य : माया चव्हाण (सभापती), अजय म्हाळसकर, रूपाली ढोरे.
