ढेबेवाडी व्हलेंटाईन डे ऐवजी आई वडिलांना वंदन
व्हॅलेंटाइन डेनिमित्त आई-वडिलांचे पाद्यपूजन
दुर्गम डावरी-भालेकरवाडीत उपक्रम; कृतज्ञतेच्या भावनेने भारावले वातावरण
ढेबेवाडी, ता. १६ : दुर्गम डोंगरपठारावरील डावरी- भालेकरवाडी (ता. पाटण) येथील वाल्मीकी विद्यामंदिरात साताऱ्यातील योग वेदांत समितीच्या वतीने व्हॅलेंटाइन डेनिमित्त मातृ-पितृपूजन भक्तिभावाने करण्यात आले. विद्यार्थ्यांनी आई-वडिलांचे पाद्यपूजन करून त्यांच्याविषयी कृतज्ञतेची भावना व्यक्त केली. भारावलेल्या वातावरणात हा कार्यक्रम झाला.
दुर्गम डोंगरपठारावर ज्ञानदानाची सेवा बजावत असलेले डावरी- भालेकरवाडीतील वाल्मीकी विद्यामंदिर उपक्रमशील विद्यालय म्हणून परिचित आहे. पाश्चात्त्य पद्धतीने साजऱ्या होणाऱ्या व्हॅलेंटाइन डेऐवजी आई-वडिलांचे पूजन करून त्यांच्याविषयी कृतज्ञतेची भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली. पालकांसमोर बसून त्यांच्या चरणी वंदन केले. औक्षण व फुलांनी पूजन केल्यानंतर त्यांचे आशीर्वादही घेतले. यावेळी दररोज पालकांना नमस्कार करून त्यांचे आशीर्वाद घेण्याचा संकल्प विद्यार्थ्यांनी केला. हृदयस्पर्शी हा प्रसंग होता.
कार्यक्रमास समितीचे शरद चव्हाण, सतीश केसकर, बाळासाहेब पवार, अमोल पाटोळे, सह्याद्री शिक्षण संस्थेचे उपाध्यक्ष बाबूराव पाटील, खजिनदार दगडू भालेकर, धनाजी भालेकर, पुष्पा चोपडे, मुख्याध्यापक शिरीष पाटील, शिक्षक, पालक, विद्यार्थी उपस्थित होते. भालेकरवाडीचे सुपुत्र सीताराम भालेकर यांनी संयाेजन केले. यावेळी दहावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी शुभेच्छा दिल्या. शैक्षणिक, क्रीडा व सहशालेय उपक्रमांतील यशस्वितांना पारितोषिकांनी गौरविले. रामचंद्र मोहिते यांनी प्रास्ताविक केले. प्रशांत वायदंडे यांनी मनोगत व्यक्त केले. गुलाब चव्हाण यांनी बक्षीस वितरण केले. शिवाजी कुंभार यांनी आभार मानले. स्नेहल मोहिते यांनी सूत्रसंचालन केले .
------------------
B08125
डावरी- भालेकरवाडी : आई- वडिलांचे पाद्यपूजन व औक्षण करताना विद्यार्थी- विद्यार्थिनी.
------------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.