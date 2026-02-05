प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, तुमचं आणि आमचं अगदी ‘सेम’ असतं...
संजय चव्हाण ः सकाळ वृत्तसेवा
रावेत, ता.५ ः ‘प्रेम म्हणजे प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, तुमचं आणि आमचं अगदी ‘सेम’ असतं !, असे कविवर्य मंगेश पाडगावकर यांनी आपल्या कवितेमधून प्रेमाचे वर्णन केले आहे. त्याला मूर्त स्वरुप देणारा ‘व्हॅलेंटाईन वीक’ शनिवारपासून (ता.७) सुरू होत असल्याने महाविद्यालयांच्या आवारात चैतन्य पसरू लागले आहे.
दरवर्षी फेब्रुवारी महिना सुरू झाला की महाविद्यालय परिसरात एक वेगळीच चैतन्याची लाट उसळत असते. कारण याच महिन्यात तरुणाई मोठ्या उत्साहात ‘व्हॅलेंटाईन वीक’मधील विविध दिवस साजरे करते. ‘रोज डे’ पासून सुरू होणारा हा आठवडा ‘टेडी डे’, ‘चॉकलेट डे’, ‘प्रॉमिस डे’, ‘हग डे’ आणि अखेर ‘व्हॅलेंटाईन्स डे’ पर्यंत पोहोचतो. प्रत्येक दिवसामागे वेगळी भावना, वेगळा संदेश आणि खास पद्धतीने तो साजरा केला जात असल्याने तरुणाईला त्याचे वेध लागले आहेत.
असा असतो ‘व्हॅलेंटाईन वीक’
- ७ फेब्रुवारीला ‘रोज डे’ ने सुरुवात. गुलाबाचे फूल देऊन प्रेम, मैत्री किंवा आपुलकी व्यक्त
- ८ फेब्रुवारीचा दिवस ‘प्रपोज डे’. नवीन प्रेमाची कबुली. आपले प्रेम पुन्हा एकदा व्यक्त करण्याची संधी.
- ९ फेब्रुवारीच्या ‘चॉकलेट डे’. चॉकलेटप्रमाणे नात्यातही गोडवा राहावा, अशी भावना.
- ‘टेडी डे’ १० फेब्रुवारीला येतो. प्रिय व्यक्ती किंवा खास मित्र-मैत्रिणींना ‘टेडी बेअर’ भेट देण्याची पद्धत.
- ११ फेब्रुवारीला ‘प्रॉमिस डे’. मैत्री, साथ देण्याची किंवा प्रामाणिक राहण्याचे वचन
- १२ फेब्रुवारीला ‘हग डे’. एकमेकांना शुभेच्छा देत आलिंगन. प्रिय व्यक्तीला सुरक्षेची आणि प्रेमाची जाणीव.
- १३ फेब्रुवारीचा ‘किस डे’. दोन व्यक्तींमधील भावनिक बंध.
- १४ फेब्रुवारी ‘व्हॅलेंटाईन्स डे’. प्रिय व्यक्तींबद्दल प्रेम व्यक्त करण्याचा दिवस.
तरुणाई म्हणते...
‘प्रॉमिस डे’ मला जास्त आवडतो, कारण यात भावना खरीखुरी असते. मैत्री टिकवण्याची, साथ देण्याची किंवा प्रामाणिक राहण्याची वचने या दिवशी दिली जातात.
- आदित्य खोपे, विद्यार्थी
प्रेम म्हणजे केवळ ‘आय लव्ह यू’ म्हणणे नाही, तर समोरच्या व्यक्तीचा आदर करणे आणि प्रत्येक परिस्थितीत त्यांची साथ देणे होय. ‘व्हॅलेंटाईन्स डे’ हा याच विश्वासाचा सोहळा आहे.
- गणेश खांदोळकर, विद्यार्थी
आपल्या जोडीदाराला किंवा मित्र-मैत्रिणींना डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट किंवा त्यांच्या आवडीचे फ्लेवर्स भेट देणे, चॉकलेट शेअर करणे म्हणजे नात्यांमधील गोडवा वाढविणे.
- साक्षी गोसावी, विद्यार्थिनी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.