पुण्यात भाजीपाल्याच्या दरांत २५ ते ३० टक्के वाढ 

पुणे - ‘‘कोरोना विषाणूचा फैलाव आणि प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी गेल्या तीन दिवसांपासून बंद असलेल्या पुणे बाजार समितीमधील व्यवहार सोमवारी (ता. २३) सुरू करण्यात आले. या वेळी अवघ्या ४० ते ५० ट्रक भाजीपाल्याची आवक झाली. सरासरी आवकेच्या केवळ ४० टक्के भाजीपाल्याची आवक झाली होती. भाजीपाल्याला मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने दर २५ ते ३० टक्‍क्यांपर्यंत वाढले होते,’’ अशी माहिती अडते असोसिएशनचे अध्यक्ष विलास भुजबळ यांनी दिली. - बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप भुजबळ म्हणाले, ‘‘रविवारच्या (ता. २२) जनता कर्फ्यूची मर्यादा सोमवारच्या (ता. २३) पहाटेपर्यंत वाढविल्याने परराज्यांसह राज्याच्या विविध भागांतून भाजीपाल्याची आवक झाली नाही. तर कर्फ्यूमुळे शेतकऱ्यांनी देखील शेतीमाल काढला नसल्याने आवक कमीच राहिली. मात्र सलग तीन दिवसांपासून बाजार समिती बंद असल्याने ग्राहकांनी खरेदीसाठी गर्दी केली होती. यामुळे सर्वच शेतीमालाची विक्री होऊन दुपारी १२ वाजता बाजार समितीमध्ये शुकशुकाट झाला होता. आवकेमध्ये कोबी, फ्लॉवर, सिमला मिरची, काकडी प्रत्येकी सुमारे ५ टेम्पो, सिमी ४-५, पारनेर येथून मटार सुमारे ५० पोती, घेवडा २ टेम्पो, इतर भाजीपाल्याची अत्यल्प आवक झाली. परराज्यांतून आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक येथून हिरवी मिरची ५ टेम्पो आणि राजस्थान येथून गाजर ४ ट्रक आवक झाली. राज्यात संचारबंदी ; जिल्ह्यांच्या सीमाही बंद फळभाज्यांचे दहा किलोचे भाव : कांदा : १८०-२२०, बटाटा : १५०-२१० लसूण : ५००-८००, आले : ४००-५००, भेंडी : ३००-३५०, गवार : ४५०-५००, टोमॅटो : १४०-१५०, दोडका : २५०-३००, हिरवी मिरची : ४००-६००, दुधी भोपळा : १००-१४०, चवळी : २००-२५०, काकडी : ८०-१२०, कारली : हिरवी १५०-२५०, पांढरी १२०-१५०, पापडी : १४०-१५०, पडवळ : १५०-१८०, फ्लॉवर : १००-१२०, कोबी : ६०-८०, वांगी : २५०-३५०, डिंगरी : २००-२५०, नवलकोल : ८०-१००, ढोबळी मिरची : २५०-३००, तोंडली : कळी २००-२५०, जाड : १००-१२०, शेवगा : ३००-४००, गाजर : १८०-२००, वालवर : १६०-१८०, बीट : ६०-८०, घेवडा : २००-२५०, कोहळा : १००-१५०, आर्वी : ३००-३५०, घोसावळे : १८०-२००, ढेमसे : २००-२५०, पावटा : ३००-४००, भुईमूग शेंग : ५००-७००, मटार : स्थानिक ७००-८०० तांबडा भोपळा : १४०-१५०, , सुरण : २००-२२०, मका कणीस : ६०-१२०, नारळ (शेकडा) : १०००-२०००.

