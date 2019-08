विघ्नहर कारखाना सलग तिसऱ्यांदा देशात प्रथम  

जुन्नर (पुणे) : येथील श्री विघ्नहर सहकारी साखर कारखान्यास राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना संघाचा गाळप हंगाम 2018-19 साठीचा तांत्रिक कार्यक्षमतेचा देशातील पहिल्या क्रमांकाचा पुरस्कार बुधवारी (ता.28) नवी दिल्लीत प्रदान करण्यात आला. सलग तिसऱ्यांदा "विघ्नहर'ला हा पुरस्कार मिळाला. भारतीय कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष विजयपॉल शर्मा यांच्या हस्ते; तसेच राष्ट्रीय साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, उपाध्यक्ष केतन पटेल, माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील आदींच्या उपस्थितीत कारखान्याचे अध्यक्ष सत्यशील शेरकर, उपाध्यक्ष अशोक घोलप व संचालक मंडळ; तसेच अधिकारी आणि कामगार युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. शेरकर म्हणाले, ""गेल्या हंगामात तांत्रिक कार्यक्षमतेचा पूर्ण क्षमतेने वापर करत दैनंदिन ऊस गाळप क्षमता 5000 मेट्रिक टन असताना सुमारे 6000 मेट्रिक टन प्रतिदिन गाळपाचा वेग ठेवून सरासरी 112 टक्के क्षमतेचा वापर करून पुणे जिल्ह्यात उच्चांकी प्रथम क्रमांकाचे म्हणजेच 10 लाख 75 हजार 075 मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले; तर 12 लाख 53 हजार 920 क्विंटल साखर उत्पादन झाले आहे. साखरउतारा 11.65 टक्के राखण्यात यश मिळविले. सहवीजनिर्मिती आणि डिस्टिलरी प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालवून सहवीजनिर्मिती प्रकल्पातून 4 कोटी 52 लाख 33 हजार युनिट वीज निर्यात केली. डिस्टीलरीमधून 54 लाख 14 हजार लिटर अल्कोहोल निर्मिती केलेली आहे. कमीत कमी स्टॉपेजेस, वाया जाणाऱ्या साखरेचे प्रमाण, स्टीम व विजेचा वापर, जास्तीत जास्त मिल एक्‍स्ट्रॅक्‍शन, बॉयलिंग हाउस रिकव्हरी, बगॅस सेव्हिंग या सर्व बाबींचा विचार होऊन विघ्नहर कारखान्यास हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे.'' श्री विघ्नहरच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. जुन्नर तालुक्‍यातील सर्वसामान्य जनतेच्यादृष्टीने ही अतिशय अभिमानाची बाब आहे. माजी खासदार स्व. निवृत्तीशेठ शेरकर व माजी चेअरमन स्व. सोपानशेठ शेरकर यांच्या आदर्शाप्रमाणे "विघ्नहर'ची यशोपताका अधिकाधिक उंचावली जात आहे.

-सत्यशील शेरकर, अध्यक्ष, श्री विघ्नहर कारखाना

