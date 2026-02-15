आष्टी गटातील जनतेची विकासाला साथ
डोंगरे, व्यवहारे अन् मुळे
भरघोस मतांनी विजयी
विकासकामांवर मतदारांचा शिक्का
शंकर माने : सकाळ वृत्तसेवा
आष्टी, ता. १४ : मोहोळ तालुक्यातील लक्षवेधी ठरलेल्या आष्टी (ता. मोहोळ) जिल्हा परिषद गटातील चुरशीच्या लढतीत सोलापूर जिल्हा परिषद अर्थ व बांधकाम समितीचे माजी सभापती तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विजयराज डोंगरे यांनी ४५४५ मतांच्या फरकाने दणदणीत विजय मिळवला. डोंगरे यांना १२ हजार ६१७ मते मिळाली, तर भारतीय जनता पक्षाचे समाधान शेळके यांना ८ हजार ०७२ मते मिळाली. राष्ट्रीय काँग्रेस (आय)चे राजेंद्र सर्जे यांना ३२० मतांवर समाधान मानावे लागले.
मोहोळ तालुक्यातील सहापैकी चार गटांत भाजप उमेदवार विजयी झाले असताना, आष्टी गटात मात्र विजयराज डोंगरे यांनी मागील निवडणुकीपेक्षा अधिक मते घेत विजय मिळवला. गेल्या पाच वर्षांत केलेली विकासकामे, लोकशक्ती परिवाराचे ज्येष्ठ नेते मनोहर डोंगरे यांनी घेतलेल्या मतदारांच्या वैयक्तिक गाठीभेटी, तसेच कार्यकर्त्यांचे नियोजनबद्ध काम यामुळे हा विजय शक्य झाल्याचे मानले जात आहे.
या मतदारसंघावर लोकशक्ती परिवाराचे ज्येष्ठ नेते व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष मनोहर डोंगरे यांचे वर्चस्व कायम असल्याचे या विजयातून पुन्हा अधोरेखित झाले. दुसरीकडे, मोहोळचे माजी आमदार व महाराष्ट्र सहकार परिषदेचे अध्यक्ष राजन पाटील यांच्या गटाला पराभवाचे आत्मपरीक्षण करावे लागणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
चौकट
गणनिहाय निकाल
- आष्टी गण : आष्टीचे विद्यमान सरपंच व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार डॉ. अमित व्यवहारे यांनी भाजपचे मदनसिंह पाटील यांचा २,३६६ मतांनी पराभव केला. व्यवहारे यांना ६,२३९ मते, पाटील यांना ३,८७३ मते मिळाली. काँग्रेस (आय)चे बाबा गाडे २३५, तर अपक्ष परमेश्वर पुजारी यांना २२३ मते मिळाली.
- खंडाळी गण : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गणेश मुळे यांना ५,६३३ मते मिळाली. भाजपचे सतीश भोसले यांना ४,३३८ मते मिळाली, तर ‘हात’ चिन्हावर लढणारे दत्तात्रय कदम यांना ३२९ मते मिळाली.
