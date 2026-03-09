विठ्ठलराव शिंदे साखर कारखान्यावर बिनविरोध निवड झाल्याबद्दल विक्रमसिंह शिंदे यांचा अकोलेखुर्द येथे सन्मान; नूतन पंचायत समिती सदस्य संभाजी पाटील यांचाही सत्कार
TMB26B03837
टेंभुर्णी (ता. माढा) : विक्रमसिंह शिंदे व संभाजी पाटील यांचा सन्मान करताना मान्यवर.
---
विक्रमसिंह शिंदे, संभाजी पाटील यांचा सन्मान
टेंभुर्णी : माढा तालुक्यातील अकोले खुर्द येथील पाटील वस्ती येथे माजी सभापती विक्रमसिंह शिंदे यांची विठ्ठलराव शिंदे साखर कारखान्याच्या संचालकपदी बिनविरोध निवड झाल्याबद्दल तसेच अकोले खुर्द पंचायत समिती गणातून सदस्यपदी निवड झाल्याबद्दल संभाजी बबनराव पाटील यांचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी विक्रमसिंह शिंदे यांनी परिसरातील प्रलंबित समस्या तातडीने सोडवण्याचे आश्वासन दिले. रमेश पाटील यांनी प्रास्ताविक व स्वागत केले, तर संजय पाटील यांनी आभार मानले. याप्रसंगी रामभाऊ पाटील, कांतिलाल नवले, ॲड. रणजित पाटील, ह.भ.प. अभिमान पाटील महाराज, मच्छिंद्र पाटील, महादेव घाडगे, किसन घाडगे, कुबेर महाडीक, भारत नवले, सिद्धेश्वर जगताप, तानाजी जगताप, वामन पाटील, जयसिंह धुमाळ आदींसह ग्रामस्थ उपस्थित होते.
