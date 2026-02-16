शिरवलीत श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर कलशारोहण सोहळा उत्साहात संपन्न
विठ्ठल-रखुमाई मंदिराचा
कलशारोहण उत्साहात
शिरवलीत सोहळा; दत्तमूर्तीचीही प्रतिष्ठापना
दहिवडी, ता. १६ : माण तालुक्यातील शिरवली या गावातील श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिराचा कलशारोहण सोहळा मोठ्या उत्साहात झाला, तसेच श्री दत्तांच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापनाही मोठ्या भक्तिभावात झाली.
या सोहळ्यानिमित्त शनिवारी सकाळी ८.०५ वाजता होमहवनाने धार्मिक कार्यक्रमांना सुरुवात करण्यात आली. सकाळी ९.३० वाजता श्री दत्त मूर्तीची प्रतिष्ठापना भांडवलीचे महंत श्री महेशगिरी महाराज यांच्या हस्ते झाली. त्यानंतर सकाळी १०.१० वाजता श्री विठ्ठल-रखुमाई मंदिराचा कलशारोहण सोहळाही त्यांच्या हस्ते झाला. यावेळी श्री दत्त व विठ्ठल रखुमाई यांच्या नावांचा जयघोष झाला. देणगीदारांचा सन्मान करण्यात आला.
सकाळी ११ वाजल्यापासून उपस्थितांनी महाप्रसादाचा लाभ घेतला. त्यानंतर मंदिरात हभप तुकाराम भोसले दादा (बिजवडी), हभप दादासाहेब साळुंखे (फलटण), हभप दत्त महाराज मदने (बिदाल), हभप रावसाहेब तावरे (कुळकजाई), शेडगेवाडी भजनी मंडळ व शिरवली ग्रामस्थ भजनी मंडळ यांचा सुश्राव्य भजनाचा कार्यक्रम झाला. ग्रामस्थ मंडळ, नवतरुण मंडळ, मुंबईकर-ठाणेकर-पुणेकर, आजी-माजी फौजी व पोलिस मित्र परिवारासह सर्व मान्यवरांनी कार्यक्रमाचे नेटके नियोजन केले होते.
शिरवली (ता. माण) : श्री विठ्ठल-रखुमाई मंदिराच्या कलशारोहण सोहळ्याप्रसंगी ग्रामस्थ. (रूपेश कदम : सकाळ छायाचित्रसेवा)
