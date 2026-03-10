जिल्हा परिषद शाळेत दर बुधवारी विठ्ठलनामाची शाळा

कोपर्डे हवेलीत भरतेय ‘विठ्ठल नामाची शाळा’
झेडपी शाळेत अनाेखा उपक्रम; पखवाज-गायनातून विद्यार्थ्यांना संस्कारांचा धडा
जयंत पाटील ः सकाळ वृत्तसेवा
कोपर्डे हवेली, ता. १० : ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांबाबत पालकांचा विश्वास वाढावा आणि विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणाबरोबरच संस्कारमूल्ये व आध्यात्मिक ज्ञान मिळावे, या उद्देशाने येथील जिल्हा परिषद केंद्र शाळेत ‘विठ्ठल नामाची शाळा’ हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आध्यात्मिकतेची गोडी निर्माण होत असून, संस्कृती व परंपरेची ओळखही दृढ होत आहे.
संत नामदेव मंडळ आणि पंढरीची वारी मंडळ यांच्या सहकार्याने हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. दर बुधवारी विष्णू महाराज चामणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थ्यांना पखवाज वादनाचे प्रशिक्षण दिले जाते. गेल्या महिन्यात या उपक्रमास प्रारंभ करण्यात आला. या वेळी शिवाजी चव्हाण, हार्मोनिअम वादक शरद चव्हाण, विजय काशीद, मुख्याध्यापिका अंजली देसाई, तसेच शिक्षिका रेश्मा भोसले, संगीता देशमुख, लतिका चव्हाण, मोनाली पाटोळे, सोनाली जाधव आदी उपस्थित होते.
विद्यार्थ्यांना आध्यात्मिक ज्ञानाची ओळख व्हावी, यासाठी हरिपाठ पुस्तिकांचेही वाटप करण्यात आले. सध्या ‘विठ्ठल नामाच्या शाळेत’ विद्यार्थी पखवाज वादनाबरोबरच अभंग-भजन गायनाचे धडे घेत आहेत. शालेय अभ्यासक्रमासोबत विद्यार्थ्यांची आध्यात्मिक आवड वाढविण्यावर भर दिला जात आहे.
............
चौकट
..........
पट वाढण्यास हाेणार मदत
बालवयात आध्यात्मिक शिक्षण मिळावे, यासाठी अनेक पालक आपल्या मुलांना आळंदी किंवा पंढरपूर येथे पाठवतात. मात्र, आता कोपर्डे हवेली येथेच अशी सुविधा उपलब्ध झाल्याने मुलांना बाहेर पाठविण्याची गरज कमी होणार आहे. शाळेचा पट वाढण्यासही मदत होणार आहे.
...........
कोट
.........
बालवयात सुसंस्कृत विद्यार्थी घडावेत, त्यांच्या कलागुणांना वाव मिळावा, या दृष्टीने शाळेत मोफत पखवाज प्रशिक्षण व गायनाचे धडे दिले जात आहेत.
- शरद चव्हाण,
हार्मोनिअम वादक
..........
विद्यार्थिदशेत मुलांमध्ये अध्यात्माची गोडी निर्माण व्हावी, परंपरा जपल्या जाव्यात आणि शिस्त-संस्कार रुजावेत, हा या उपक्रमामागील उद्देश आहे.
- लालासाहेब चव्हाण,
अध्यक्ष, शाळा व्यवस्थापन समिती
B02479
कोपर्डे हवेली ः जिल्हा परिषद केंद्र शाळेत सुरू असलेल्या ‘विठ्ठल नामाची शाळा’ उपक्रमातील प्रशिक्षणाचा क्षण.
B02480,
B02481
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.