KDW26B04752
वैद्य विवेकानंद पाटील
वैद्य विवेकानंद पाटील यांना पुरस्कार
कुर्डुवाडी : श्री वारकरी आयुर्वेद चॅरिटेबल ट्रस्टच्या वतीने दिला जाणारा श्री संत सावता महाराज कृषी वैद्यरत्न पुरस्कार माढा तालुक्यातील कुर्डुवाडी येथील वैद्य विवेकानंद पोपट पाटील यांना वैद्य दिलीपकुमार व वैद्य चंद्रकुमार देशमुख यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. आळंदी येथे झालेल्या पुरस्कार सोहळ्यात ट्रस्टचे अध्यक्ष वैद्य योगेश मरलापल्ले, सचिव वैद्य सुनील मोरे उपस्थित होते. गेल्या १५ वर्षांपासून वैद्य पाटील हे आयुर्वेद, दुर्मिळ औषधी वनस्पती लागवड व संवर्धन करतात. त्यांच्या शेतात २०० पेक्षा जास्त दुर्मिळ औषधी वनस्पतींची लागवड केली असून त्यापासून औषधे निर्माण करतात. प्रत्येक एकादशीला पंढरपूर श्री विश्वनाथ महाराज रुकडीकर ट्रस्ट मार्फत मोफत रुग्ण सेवा देत असून शाळा, कॉलेज, सामाजिक संस्थांमध्ये आयुर्वेद आणि आरोग्य विषयांवर ते मार्गदर्शन करत आहेत.