कोपर्डे हवेली : आधी मतदानाचा घाट नंतर लग्नाचा थाट
आधी घाट मतदानाचा; नंतर थाट विवाहाचा...
अनेक ठिकाणी हळदीच्या अंगाने नवरदेव पोचले केंद्रांवर; हक्क बजावून दाखवली कर्तव्य तत्परता
सातारा, ता. ७ : आजकाल मतदानाचा दिवस म्हणजे सुटी अन् मौजमजेची मानसिकता निर्माण होत असताना, जिल्हा परिषद अन् पंचायत समित्यांसाठी तब्बल आठ वर्षांनंतर होत असलेल्या मतदान प्रक्रियेत जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणच्या नवरदेवांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावत कर्तव्य तत्परता दाखवल्याची चर्चा मात्र ज्या त्या परिसरात सुरू होती.
कऱ्हाड तालुक्यातील कोपर्डे हवेली, तांबवे, भैरवनाथनगर, सातारा तालुक्यातील तुकाईवाडी, जावळी तालुक्यातील खर्शी तर्फ कुडाळ येथील मतदान केंद्रांवर नवरदेवांनी चक्क आपल्या विवाहाच्या पोशाखात हजेरी लावून सर्वांचे लक्ष वेधले.
कोपर्डे हवेलीतील तुपे कुटुंबातील अक्षय जयसिंग तुपे यांचा विवाह समारंभ मोठ्या उत्साहात झाला; पण तत्पूर्वी विवाहाची तयारी, सजावट, बॅंडबाजा, बाराती आणि नातेवाइकांच्या गर्दीतही नवरदेव अक्षय तुपे यांनी आपला मतदानाच्या हक्काला पूर्ण प्राधान्य दिले. विवाहाच्या मंडपातून थेट मतदान केंद्रावर जाऊन त्यांनी प्रथम आपले मतदान केले.
तांबवे येथील बाळासाहेब दादा पाटील यांचे चिरंजीव विक्रम पाटील यांचा विवाह आज पुणे जिल्ह्यातील उरळीकांचन येथे होत असताना, विक्रम यांनी सकाळी सर्वप्रथम मतदान केंद्रावर जाऊन आपला मतदानाचा हक्क बजावला. लग्नाची तयारी, पाहुण्यांची लगबग आणि वेळेची घाई असतानाही आधी मतदान, मग लग्न या भूमिकेतून त्यांनी कर्तव्याला प्राधान्य दिले. त्यांच्या समवेत कुटुंबीय व मित्रमंडळीही मतदानासाठी उपस्थित होती. मतदान केल्यानंतर थेट लग्नस्थळासाठी ते पुण्याकडे रवाना झाले.
जावळी तालुक्यातील खर्शी तर्फ कुडाळ येथील आशिष गणपत शिवणकर या नवरदेवाने देखील विवाहाच्या मंडपात पोचण्यापूर्वी मतदानाचा हक्क बजावला. सातारा तालुक्यातील तुकाईवाडी येथील प्रवीण सावंत या युवकानेही आज बोहल्यावर चढण्यापूर्वी मतदानाचा हक्क बजावून विवाह सोहळ्याला हजेरी लावली.
थेट घोड्यावरूनच केंद्रावर
भैरवनाथनगर येथील उद्योजक ऋतुराज भालचंद्र थोरात यांच्याही विवाहाची आज गडबड उडाली असताना, त्यांनी हळद लागल्यानंतर थेट घोड्यावरूनच मतदान केंद्र गाठले. तेथे मतदानाचा हक्क बजावत, जितका विवाह महत्त्वाचा तितकाच आपल्या भागाच्या विकासासाठी मतदान महत्त्वाचे म्हणून मी माझे राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडल्याचा आनंद असल्याचे ऋतुराज यांनी सांगितले.
