कास - सतरा मतांसाठी राबली यंत्रणा....
खिरखंडीत १७ मतांसाठी राबली यंत्रणा
जिल्ह्यातील सर्वात छोटे केंद्र; बोटीतून पोहोचले निवडणूक कर्मचारी
कास, ता. ८ : सातारा जिल्ह्यातील सर्वात छोटे मतदान केंद्र असलेल्या जावळी तालुक्यातील खिरखंडी गावात १५ पुरुष व १३ स्त्रिया असे मिळून अवघे २८ मतदान होते, यातील प्रत्यक्ष मतदान केंद्रावर नऊ पुरुष व आठ स्त्रिया, असे मिळून फक्त १७ लोकांनी मतदान केले.
खिरखंडी हे गाव सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर क्षेत्रात कोयना जलाशयाच्या पलीकडे वसलेले आहे. सुरुवातीला कोयना धरणामुळे येथील लोकांना विस्थापित व्हावे लागले. त्यानंतर सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प आल्याने या प्रकल्पात हे गाव पुन्हा स्थलांतरित करण्यात आले. या गावातील लोकांचे भिवंडी परिसरात पुनर्वसन केले असले तरी त्या ठिकाणी मिळणाऱ्या सुविधा, होणारी अडचण यामुळे काही ग्रामस्थ अजूनही दुर्गम अशा खिरखंडी गावात राहात आहेत.
या गावाला जाण्यासाठी फक्त बोटीचा आधार असून, या अत्याधुनिक युगात इतर सुविधांचा लवलेशही नाही. सभोवताली सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे घनदाट जंगल व समोर कोयनेचे पाणी यामुळे बाहेरील जगाशी संपर्क होणे दुरापास्त, अशा दुर्गम परिस्थितीत जगणाऱ्या या लोकांना पुनर्वसन व इतर प्रश्नांसाठी सातत्याने प्रशासनाशी झगडावे लागत आहे. मात्र, त्यांना योग्य तो न्याय मिळत नाही.
-----------------------
गाव पुन्हा विस्मरणात
एकमेव लोकशाहीमधील मतदान प्रक्रियेसाठी प्रशासन मात्र तत्परतेने या लोकांच्या सोयीसाठी बोटीतून जात त्यांचा मतदानाचा हक्क अबाधित राखत आहे. मतदान झाले आता पुढील मतदान तीन-चार वर्षांनी होईल. तोपर्यंत हे गाव पुन्हा विस्मरणात जाणार असून, प्रशासनाने खिरखंडी गावचे प्रश्न सोडविण्यासंदर्भात कायमच्या उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. याच पद्धतीने कारगाव या दुर्गम गावचीही अशीच परिस्थिती असून, मूलभूत गोष्टींसाठी लोकांना मोठा संघर्ष करावा लागत आहे.
--------------------------
04532
मुनावळे : खिरखंडी व कारगाव या दोन्ही मतदान केंद्रांवर मतपेट्या घेऊन जाताना मतदान अधिकारी, कर्मचारी. (अर्चना पवार : सकाळ छायाचित्रसेवा)
----------------------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.