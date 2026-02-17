लोकमंगल महाविद्यालयाचे रानमसलेत राष्ट्रीय सेवा योजना शिबिर शुभारंभ
वडाळा ः शिबिराच्या उद्घाटनप्रसंगी मान्यवर.
लोकमंगल महाविद्यालयाचे रानमसलेत रासेयो शिबिर
वडाळा ः श्रीराम ग्रामीण संशोधन व विकास प्रतिष्ठान संस्था संचलित लोकमंगल कृषी जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालयाचे राष्ट्रीय सेवा योजना शिबीराचे उद्घाटन रानमसले, (ता. उत्तर सोलापूर) येथे संपन्न झाले. महाविद्यालयाचे राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी प्रा. आशिष सरकाळे यांनी उपस्थितांना रोसेयो शिबिरातील विविध उपक्रमांची माहिती दिली. या उपक्रमांत ग्रामस्वच्छता, वृक्षारोपण, जलसंधारण, बंधारानिर्मिती, शोषखड्डे निर्मिती, व्यसनमुक्ती जनजागृती, पर्यावरण जनजागृती, पथनाट्याच्या माध्यमातून बालविवाह प्रतिबंध जनजागृती, विविध शालेय उपक्रम, मार्गदर्शनपर व्याख्याने तसेच गावातील महिलांसाठी विविध मनोरंजनपर उपक्रमांचा समावेश आहे अशी माहिती दिली. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्राचार्य सागर महाजन होते. याप्रसंगी रानमसलेचे सरपंच मनोहर क्षीरसागर, उपसरपंच रमेश सुतार, प्रतिभा पाटील, प्रा. सायली बडेकर, प्रा. अपूर्वा पिस्के, महाविद्यालयाचे रासेयो स्वयंसेवक, रानमसले गावातील सर्व ग्रामस्थ, जि. प. प्राथमिक शाळेतील सर्व विद्यार्थी उपस्थित होते. सूत्रसंचालन सावरी बिराजदार व भक्ती बिडवे यांनी केले व आभार प्रा. आशिष सरकाळे यांनी मानले.
