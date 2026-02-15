भाऊ बहीण भेटीचा कार्यक्रम उत्साहात साजरा
वडगावात भाऊ बहीण भेटीचा कार्यक्रम उत्साहात साजरा
वडगाव मावळ, ता. १५ : श्री पोटोबा महाराज देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने सुमारे शंभर वर्षांची परंपरा जपत महाशिवरात्री निमित्त वडगावचे ग्रामदैवत श्री. पोटोबा महाराज व सांगवी येथील जाखमाता देवी या भाऊ बहिण भेटीचा कार्यक्रम पारंपरिक पद्धतीने साजरा झाला.
महाशिवरात्रीनिमित्त येथील महादेव मंदिरात पहाटे पाच वाजता देवस्थानचे मुख्य विश्वस्त किरण भिलारे व विश्वस्त मंडळाच्या हस्ते अभिषेक झाला. सकाळी आठ वाजता रूढी-परंपरेने चालत आलेला पोटोबा महाराज व जाखमाता देवी या भाऊ बहीण भेटीचा कार्यक्रम झाला. त्यासाठी वडगाव येथून सांगवीला पालखी नेण्यात आली. सांगवी ग्रामस्थांनी पालखीचे स्वागत केले. तेथील पुजारी कैलास खांदवे व देवस्थानचे विश्वस्त यांच्या हस्ते पोटोबा महाराज व जोगेश्वरी माता यांना इंद्रायणी नदीत स्नान घालण्यात आले. देवस्थानच्या वतीने जाखमाता देवीला साडी, ओटी, खण, नारळ यांचा मान देण्यात आला. तसेच देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने श्री जाखमाता देवी मंदिर जीर्णोध्दासाठी एक लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला. देवस्थानचे उपाध्यक्ष गणेश ढोरे, सचिव अनंता कुडे आदींसह विश्वस्त मंडळ उपस्थित होते. सांगवी येथील भजनी मंडळ व काकडा आरती भजनी मंडळ यांचा भजनाचा कार्यक्रम झाला. उपस्थित भाविकांना फराळ वाटप करण्यात आला.
दरम्यान, महाशिवरात्रीनिमित्त येथील महादेव मंदिरात दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी झाली होती. अनेक भाविकांनी महादेवाच्या पिंडीला दुधाचा अभिषेक घालून दर्शन घेतले. येथील तळ्याकाठी असलेल्या ओंकारेश्वर मंदिरात ओंकार मित्र मंडळाच्या वतीने महाअभिषेक, ज्योतिबा महिला भजनी मंडळ इंदोरी व पोटोबा महाराज भजनी मंडळाच्या भजनासह विविध कार्यक्रम पार पडले.