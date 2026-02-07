वडूजला मातीच्या फुफाट्यापासून संरक्षणासाठी पाण्याचा सडा
धुळीच्या साम्राज्यामुळे वडूजकर हैराण
खोदकाम ठरतेय डोकेदुखी फुफाट्यापासून बचावासाठी व्यापाऱ्यांकडून पाण्याचा सडा
वडूज, ता. ७ : शहरात गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेच्या कामामुळे वडूजमधील मुख्य रस्ते आणि बाजारपेठेची अक्षरशः चाळण झाली आहे. रस्त्यावर ठिकठिकाणी पडलेले खड्डे आणि खोदलेल्या चरींमुळे निर्माण झालेल्या धुळीच्या (फुफाटा) प्रचंड त्रासाला कंटाळून, आता येथील व्यावसायिकांनी स्वतःहून उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. दुकानांतील मालाचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि श्वसनाचे विकार रोखण्यासाठी व्यापारी दिवसातून दोन-तीन वेळा रस्त्यावर पाण्याचा सडा टाकत असून, प्रशासनाच्या धिम्या कारभाराबाबत संताप व्यक्त केला जात आहे.
वडूज शहरात नवीन पाणीपुरवठा योजनेचे काम प्रगतिपथावर आहे. या कामासाठी जलवाहिन्या टाकण्याकरिता मुख्य रस्त्यांच्या कडेला खोल चरी खोदण्यात आल्या आहेत. काही ठिकाणी रस्ते ओलांडून आडव्या चरीही घेतल्या आहेत. काम पूर्ण झाल्यानंतर या चरी योग्य पद्धतीने बुजवल्या न गेल्याने आणि पावसाने रस्त्यांची दुरवस्था झाल्याने सध्या संपूर्ण शहरात धुळीचे साम्राज्य पसरले आहे. वाहने जाताना उडणाऱ्या धुळीमुळे रस्ते दिसेनासे होत आहेत.
रस्त्याशेजारी असलेली कापड दुकाने, हॉटेल, किराणा आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या दुकानांमध्ये धुळीचे लोट शिरत आहेत. टेबल, काउंटर आणि विक्रीसाठी ठेवलेल्या साहित्यावर दररोज मातीचे जाड थर साचत आहेत. यामुळे मालाचे नुकसान होत असून, ग्राहकांनीही पाठ फिरवण्यास सुरुवात केली आहे. यावर उपाय म्हणून अनेक दुकानदारांनी आपल्या दुकानांच्या दर्शनी भागाला प्लॅस्टिकचे कागद लावून कव्हर केले आहे.
केवळ व्यवसायावरच गदा आली आहे असे नाही, तर नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे. सततच्या धुळीमुळे व्यापाऱ्यांना आणि पादचाऱ्यांना श्वसनाचा त्रास जाणवू लागला आहे. डोळे चुरचुरणे, खोकला आणि घसा खवखवणे यांसारख्या तक्रारी वाढल्या आहेत. परिणामी, दुकानदारांना दिवसभर मास्क लावून बसावे लागत आहे.
प्रशासनाची वाट न पाहता, धुळीवर तात्पुरते नियंत्रण मिळवण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी आता ‘पाण्याचा सडा’ टाकण्याची शक्कल लढवली आहे. सकाळी दुकान उघडल्यापासून ते रात्रीपर्यंत किमान तीन वेळा दुकानासमोरच्या रस्त्यावर पाणी मारले जात आहे. यामुळे माती बसते आणि काही काळ का होईना, फुफाट्यापासून सुटका मिळते. मात्र, हे उपाय तात्पुरते असून, रस्ते दुरुस्त करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
कोट
शहरातील रस्ते तातडीने पूर्ववत करणे गरजेचे आहे. धुळीमुळे दुकानातील माल खराब होत आहे आणि आम्हाला आरोग्याच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे.
- स्थानिक व्यावसायिक, वडूज.
VDJ26B00634
वडूज : मातीच्या फुफाट्यापासून संरक्षणासाठी व्यवसायिकांना दुकानासमोरील रस्त्यांवर पाण्याचा सडा टाकावा लागत आहे. (आयाज मुल्ला ः सकाळ छायाचित्रसेवा)
----------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.