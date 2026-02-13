अमृत तर्फे महिलांना मोफत प्रशिक्षण
वडूजमध्ये ‘अमृत’तर्फे प्रशिक्षण
महिला, युवतींसाठी मोफत उपक्रम; मान्यवरांच्या हस्ते प्रारंभ
कातरखटाव, ता. १३ ः महाराष्ट्र शासनाच्या अमृत संस्थेमार्फत वडूज (ता. खटाव) येथे खुल्या प्रवर्गातील महिला व युवतींसाठी फॅशन डिझायनिंग प्रशिक्षणाचा प्रारंभ करण्यात आला. या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील खुल्या प्रवर्गातील गरजू महिलांना हक्काचे कौशल्य प्रशिक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या प्रशिक्षण बॅचचे उद्घाटन ‘अमृत’चे विभागीय व्यवस्थापक प्रथमेश कुलकर्णी यांच्या हस्ते झाले. या वेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून सातारा जिल्हा व्यवस्थापक मनोज मिरासदार आणि विनायक पाठक उपस्थित होते. उद्घाटनप्रसंगी विभागीय व्यवस्थापक प्रथमेश कुलकर्णी यांनी सांगितले, की खुल्या प्रवर्गातील महिलांनी या प्रशिक्षणाचा लाभ घेऊन स्वतःचे उद्योग सुरू करावेत, शासन त्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास कटिबद्ध आहे.
मनोज मिरासदार व विनायक पाठक यांनी जिल्हास्तरावरून राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची माहिती देऊन प्रशिक्षणार्थींना प्रोत्साहित केले. या बॅचमध्ये महिलांना आधुनिक फॅशन डिझायनिंग, कटिंग आणि शिवणकामाचे मोफत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे, तसेच यशस्वी प्रशिक्षणार्थींना शासनाचे प्रमाणपत्र मिळेल, ज्याचा उपयोग बँक कर्जाला होऊन त्यांना यशस्वी उद्योजक बनण्यास मदत होईल, अशी आशा व्यक्त केली.
