वागदरी जिल्हा परिषद गटासाठी भाजपा विरोध शिवसेनेत
लोगो : वागदरी जि.प. गट
---
WDR26A00361
राजेश्री शेळके
---
WDR26A00362
प्रवीण तानवडे
---
भाजप विरुद्ध शिवसेनेत
प्रतिष्ठेची अन् चुरशीची लढत
बंडखोरीमुळे तालुक्याच्या राजकारणावर परिणाम
सोन्याबापू शिरगापुरे : सकाळ वृत्तसेवा
वागदरी, ता. २४ : अक्कलकोट तालुक्यातील वागदरी जिल्हा परिषद गट हा राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या गटातील घडामोडींचा थेट परिणाम तालुक्याच्या राजकारणावर होत असल्याचे आजवर पाहायला मिळाले आहे. यंदा या गटात भारतीय जनता पक्ष विरुद्ध शिवसेना यांच्यात अटीतटीची व प्रतिष्ठेची लढत होणार असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
भारतीय जनता पक्षाकडून वागदरी येथील एस. एस. शेळके प्रशालेचे चेअरमन बसवराज शेळके यांच्या पत्नी राजेश्री शेळके यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. त्यांच्या विरोधात शिवसेनेकडून माजी जिल्हा परिषद सदस्य आनंद तानवडे यांचे बंधू प्रवीण दत्तात्रय तानवडे रिंगणात उतरले आहेत.
शेळके व तानवडे हे दोघेही भाजपकडून जिल्हा परिषदेसाठी इच्छुक होते. आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांच्याकडे दोघांनीही उमेदवारीसाठी प्रयत्न केले होते. मात्र, भाजपकडून राजेश्री शेळके यांना उमेदवारी जाहीर होताच नाराज झालेले प्रवीण तानवडे यांनी माजी गृहराज्यमंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेत प्रवेश करून उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यामुळे या गटात भाजप विरुद्ध शिवसेना अशी थेट लढत होणार आहे.
दरम्यान, वागदरी पंचायत समिती गणातून भाजपकडून आप्पाशा किवडे, तर शिवसेनेकडून संजय मल्लिनाथ होळे यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. शिरवळ पंचायत समिती गणातून शिवसेनेकडून गणेश मोरे, तर भाजपकडून माजी पंचायत समिती सदस्य राजेंद्र बंदीछोडे यांना पुन्हा एकदा संधी देण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, वागदरी पंचायत समिती गणासाठी भाजप व शिवसेना या दोन्ही पक्षांनी घोळसगाव येथील उमेदवारांना संधी दिल्याने या गणात चुरस अधिक वाढली आहे.
---
चौकट
वागदरी गटातील प्रमुख लढती
जिल्हा परिषद गट : राजेश्री शेळके (भाजप), प्रवीण तानवडे (शिवसेना).
वागदरी पंचायत समिती गण : आप्पाशा किवडे (भाजप), संजय होळे (शिवसेना).
शिरवळ पंचायत समिती गण : राजेंद्र बंदीछोडे (भाजप), गणेश मोरे (शिवसेना).
