भोरला वाघजाई देवीचा यात्रा महोत्सव
भोर, ता. १ : शहराचे दैवत समजल्या जाणाऱ्या वाघजाई देवीच्या यात्रा महोत्सवात देवीच्या काठी-पालखीची शहरातून मिरवणूक काढण्यात आली. रविवारी (ता. १) सकाळी काढलेल्या देवीच्या काठी-पालखीच्या मिरवणुकीत भाविक पारंपरिक वाद्ये, ढोल-ताशांच्या गजरात नाचविण्यात दंग झाले.
वाघजाई देवी मंदिर ट्रस्टच्या वतीने दरवर्षी वाघजाई देवी जत्रा महोत्सवाचे आयोजन केले जाते. यावर्षी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि कुस्त्यांचा आखाडा कार्यक्रम रद्द करण्यात आले. यामुळे परंपरेनुसार शुक्रवार ते रविवार या तीन दिवसांमध्ये फक्त धार्मिक कार्यक्रम घेण्यात आले. शुक्रवारी (ता. ३०) देवीच्या दहाव्या वर्धापन दिनानिमित्त कलशारोहण कार्यक्रम झाला. सायंकाळी महापूजा झाल्यानंतर यशवंत डाळ यांच्याकडून सर्व भक्तांना महाप्रसाद देण्यात आला. तीन दिवसांमध्ये दररोज अभिषेक, महापूजा, भजन, प्रवचन आणि महाप्रसाद आदी कार्यक्रम घेण्यात आले. रविवारी सकाळी वाघजाई देवीच्या मंदिरापासून देवीच्या काठी-पालखीच्या मिरवणुकीस सुरुवात झाली. वाघजाई मंदिर ते भोई आळी, गणेश पेठ, राजवाडा चौक, मंगळवार पेठ, नगरपालिका चौक, वेताळ पेठ, चौपाटी आणि वाघजाईनगर मार्गे पुन्हा वाघजाई मंदिरात मिरवणूक आणण्यात आली. ट्रस्टचे अध्यक्ष जगन्नाथ भेलके-पाटील, उपाध्यक्ष यशवंत डाळ, व्यवस्थापक अप्पा राऊत, केशव पवळे आदींसह सर्व संचालकांनी यात्रा महोत्सवाचे नियोजन केले. वाघजाई देवीच्या यात्रेनिमित्त पहिलवान प्रतिष्ठानच्या वतीने दरवर्षी कुस्त्या, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि बैलगाडा शर्यती घेण्यात येतात. यावर्षी अजित पवार यांच्या निधनामुळे आम्ही धार्मिक कार्यक्रम वगळता सर्व कार्यक्रम रद्द केल्याचे पहिलवान प्रतिष्ठानचे आयोजक बाबू शेटे, सोमनाथ ढवळे व यशवंत डाळ यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.