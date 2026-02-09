वाई जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक निकाल वृत्त.
वाईमध्ये मकरंद आबाच ठरले वरचढ
पंचायत समितीची सत्ता राखली कायम; भाजपची ताकद वाढली
भद्रेश भाटे ः सकाळ वृत्तसेवा
वाई, ता. ९ : राष्ट्रवादी काँग्रेसने मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या चार गटांपैकी यशवंतनगर, बावधन व ओझर्डे हे तीन गट जिंकून आपले निर्विवाद वर्चस्व, तसेच पंचायत समितीतील आठ पैकी पाच गण जिंकून सत्ता कायम राखली. भाजपने भुईंज गटात आणि यशवंतनगर, बावधन व भुईंज गणात विजय मिळवून आपली ताकद वाढविली. शिवसेना ठाकरे गट, काँग्रेस व शिवसेनेला एकही जागा मिळाली नाही.
तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या चार जागांसाठी १७, तर पंचायत समितीच्या आठ जागांसाठी २३ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. मंत्री मकरंद पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसने, तर सत्तारूढ गटाला शह देण्यासाठी ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, माजी आमदार मदन भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने पूर्ण ताकदीने सर्व १२ जागांवर उमेदवार दिले होते. शिवसेना ठाकरे गटाचे पाच, शिवसेना व काँग्रेसचे प्रत्येकी दोन व सात अपक्ष उमेदवारांमुळे दुरंगी, चौरंगी, पंचरंगी लढतीचे चित्र होते. मात्र, खरी लढत राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप या परंपरागत प्रतिस्पर्ध्यांमध्येच झाली.
आज प्रत्येक गट व गणनिहाय मतमोजणी करण्यात आली. सुरुवातीला यशवंतनगर गटाची मतमोजणी झाली. पहिल्या फेरीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिनकर शिंदे २४ मतांनी मागे होते. मात्र, नंतरच्या दोन्ही फेरीत आघाडीवर राहून त्यांनी भाजपच्या रोहित वाडकर यांचा १९३५ मतांनी पराभव केला. शिंदे यांना ११,२२९, तर विरोधी रोहित वाडकर यांना ९२९४ व शिवसेना ठाकरे गटाचे विवेक पार्टे यांना ४९० मते मिळाली. अभेपुरी गणात माजी उपसभापती विक्रांत डोंगरे यांनी भाजपचे अशोक शिंदे यांचा २७०९ मतांनी पराभव केला. यशवंतनगर गणात भाजपचे उमेदवार आरपीआयचे युवा नेते स्वप्नील गायकवाड यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संजय कांबळे यांच्यावर २४४१ मतांनी विजय मिळविला. त्यानंतर बावधन गटात माजी पंचायत समिती सदस्या ऋतुजा विराज शिंदे यांनी माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा अरुणादेवी पिसाळ यांची मुलगी ॲड. दीप्ती शशिकांत पिसाळ यांचा ३७७७ मतांनी पराभव केला. केंजळ गणात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वर्षा जगताप यांनी भाजपच्या अनिता कोंढाळकर यांचा ५४६४ मतांनी पराभव केला. बावधन गणात भाजपचे सचिन भोसले यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विक्रम पिसाळ यांचा ३६७ मतांनी पराभव केला. जिल्हा परिषद ओझर्डे गटात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वृषाली ललित चव्हाण या सर्वाधिक ८६०८ मतांनी विजयी झाल्या. त्यांनी भाजपच्या दीपाली जाधव यांचा पराभव केला. केंजळ गणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शैलेश सपकाळ यांनी भाजपचे दीपक पवार यांचा २६०१ मतांनी पराभव केला. ओझर्डे गणात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हर्षदा फरांदे यांनी भाजपच्या अंकिता फरांदे यांच्यावर सर्वाधिक ४२७० मतांनी विजय मिळवला. भुईंज गटात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष व किसन वीर कारखाना उपाध्यक्ष प्रमोद शिंदे यांचा माजी जिल्हा परिषद सदस्य व भाजपचे दिलीप बाबर यांनी ८३३ मतांनी पराभव केला. भुईंज गणात भाजपाच्या महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा डॉ. सुरभी मदन भोसले यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ॲड. शीतल वारागडे यांचा ८९४ मतांनी पराभव करून प्रथमच राजकारणात प्रवेश केला, तर पाचवड गणात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राणी कांतिलाल पवार यांनी भाजपच्या वनिता संतोष शिंदे यांचा १५५० मतांनी पराभव केला. प्रत्येक गटाचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप कार्यकर्त्यांनी मोठा आनंदोत्सव साजरा केला. सर्व विजयी उमेदवारांनी आपल्या गट व गणातील सर्व विजयी उमेदवार व त्यांच्या समर्थकांनी फटाक्यांची आतषबाजी व गुलालाची उधळण करून मिरवणूक काढली.
पोलिसांकडून दक्षता
यशवंतनगर व बावधन गटाचा निकाल जाहीर होताच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे व भाजपचे कार्यकर्ते घोषणा देत एकमेकांना भिडले होते. मात्र, पोलिसांनी वेळीच लक्ष घालून त्यांना दूर केले. त्यामुळे पुढील अनर्थ टळला.
वाई : भुईंज गट व गणातील भाजपचे विजयी उमेदवार दिलीप बाबर व डॉ. सुरभी भोसले यांना प्रमाणपत्र देताना निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रांताधिकारी डॉ. योगेश खरमाटे व गटविकास अधिकारी नारायण घोलप.
