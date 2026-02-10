वाई:-जिल्हा परिषद निवडणूक विश्लेषण.

विरोधाचा आवंढा गिळत ‘मकरंद गड’ शाबूत
वाईत राष्ट्रवादीचे वर्चस्व अबाधित, तरीही भाजपची वाढती ताकद आत्मचिंतनाची
वाई, ता. १० : जिल्हा परिषदेच्या तीन आणि पंचायत समितीच्या पाच जागा जिंकून राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आपला ‘मकरंद गड’ शाबूत ठेवला. मात्र, जिल्हा परिषदेचा एक गट आणि पंचायत समितीचे तीन गण जिंकल्याने भाजपची तालुक्यातील वाढलेली ताकद राष्ट्रवादी काँग्रेसला आत्मचिंतन करायला भाग पाडणारी आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानला जाणाऱ्या वाई तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या होत्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप नेत्यांनी बेरजेचे आणि शह- काटशह राजकारण केले. त्याला काही प्रमाणात यश आल्याचे निकालावरून दिसून येते. भाजपचे ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे व माजी आमदार मदन भोसले यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षातील अनेकांचा पक्षप्रवेश करून राष्ट्रवादीला कोंडीत पकडण्याची खेळी केली. त्यानुसार माजी मंत्री मदनराव पिसाळ यांची नात व माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा अरुणादेवी पिसाळ यांची मुलगी ॲड. दीप्ती शशिकांत पिसाळ, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे माजी तालुकाध्यक्ष दिलीप बाबर, राष्ट्रवादीचे रोहित वाडकर यांना उमेदवारी दिली. त्यांच्या प्रचारासाठी मंत्री गोरे यांनी बावधन, चिखली, मांढरदेव व भुईंज अशा चार सभा घेऊन गट व गणातील विकासकामांना गती देण्याची ग्वाही दिली. मदन भोसले यांनी प्रामुख्याने भुईंज गटावर लक्ष केंद्रित केले होते. भुईंज गटातून दिलीप बाबर विजयी झाल्याने भाजपची खेळी काही प्रमाणात यशस्वी झाली; परंतु बावधन गटातून ॲड. दीप्ती पिसाळ व यशवंतनगर गटातून रोहित वाडकर यांना पराभव पत्करावा लागला.
निष्ठावंतांची समजूत
पडली पथ्यावर...
दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटात इच्छुकांची मांदियाळी होती; परंतु मकरंद पाटील यांनी भाजपच्या गनिमी काव्याला शह देण्यासाठी मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या संपर्कात असलेले जिल्हा युवक काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष विराज शिंदे, पश्चिम भागातील नेते दिनकर ऊर्फ बापूसाहेब शिंदे, युवानेते विकास शिंदे यांना पक्षात प्रवेश देऊन त्यांना उमेदवारी दिली. स्वगृही आलेल्या या नेत्यांमुळे निष्ठावंत कार्यकर्त्यांमध्ये काहीशी नाराजी होती. मकरंद पाटील यांनी यशवंतनगर येथे कोपरा सभा व चिखली येथे सांगता सभा घेऊन आजवर केलेल्या विकासकामांचा आढावा मांडताना कार्यकर्त्यांना निष्ठेने व एकदिलाने काम करण्याचे आवाहन केले. खासदार नितीन पाटील यांनी ओझर्डे गटावर लक्ष केंद्रित केले होते. बावधन गटातून पंचायत समिती माजी सदस्या ऋतुजा शिंदे व यशवंतनगर गटातून बापूसाहेब शिंदे यांचा झालेला विजय राष्ट्रवादीच्या जमेची बाजू ठरली. ओझर्डे गटातून वृषाली चव्हाण तर गणातून हर्षदा फरांदे तसेच केंजळ गणातून शैलेश सपकाळ सर्वाधिक मताधिक्याने विजयी झाले. त्यावरून निष्ठावंत कार्यकर्त्यांनी एकदिलाने काम केल्याचे व मकरंद पाटील यांना कार्यकर्त्यांमधील नाराजी दूर करण्यात यश आल्याचे निकालातून स्पष्ट होत आहे.
प्रमोद शिंदेंचा पराभव जिव्हारी
भुईंज गटातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष व किसन वीर कारखान्याचे उपाध्यक्ष प्रमोद शिंदे यांचा झालेला पराभव जिव्हारी लागणारा आहे. पंचायत समितीतील आठपैकी अभेपुरी, शेंदूरजणे, केंजळ, ओझर्डे, पाचवड या पाच गणात विजय मिळवून राष्ट्रवादी काँग्रेसने सत्ता कायम राखली असली तरी यशवंतनगर, भुईंज, बावधन या तीन गणात उमेदवार विजयी झाल्याने भाजपची ताकद वाढली असून, ही बाब राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दृष्टीने चिंताजनक मानली जात आहे.
कही खुशी, कही गम...
भाजप महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष डॉ. सुरभी भोसले यांचा भुईंज गणातून झालेला विजय हा मदन भोसले समर्थकांची तर यशवंतनगर गणातून भाजपकडून युवा नेते स्वप्नील गायकवाड यांचा झालेला विजय हा रिपब्लिकन पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची ऊर्जा वाढविणारा ठरणार आहे. एकूणच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीतील निकाल हा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांच्या नेतृत्वाला ‘कही खुशी- कभी गम’ देणारा ठरला असे म्हटले, तर वावगे ठरणार नाही.
विक्रांत डोंगरेंना सभापतिपद
पंचायत समितीचे सभापतिपद खुले असल्याने या पदावर कोणाची वर्णी लागणार? याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे. अभेपुरी गणातील माजी उपसभापती विक्रांत ऊर्फ भय्या डोंगरे यांची सभापतिपदी निवड होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
फोटो :.......... मकरंद पाटील, मदन भोसले, नितीन पाटील, सुरभी भोसले
