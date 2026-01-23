काळेंच्या प्रवेशामुळे वाखरी गटात भाजपला बुस्ट
लोगो : वाखरी जि.प. गट
---
UPR26B07321
मोनिका काळे
---
UPR26B07322
मयूरी बागल
---
UPR26B07323
सुनीता गायकवाड
---
काळे अन् सहकाऱ्यांच्या प्रवेशामुळे भाजपला बूस्ट
गटात तिरंगी लढत अटळ; भालके अन् आमदार पाटलांचाही दावा
भारत नागणे : सकाळ वृत्तसेवा
पंढरपूर, ता. २३ : संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्याचे लक्ष लागलेल्या वाखरी जिल्हा परिषद गटामध्ये राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष समाधान काळे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यामुळे या गटामध्ये भाजपची शक्ती वाढली आहे. दरम्यान, या गटामध्ये तिरंगी लढत अटळ मानली जात आहे. तिरंगी लढतीमध्ये कोण बाजी मारणार, याकडेच लक्ष लागले आहे.
वाखरी गटामधून १५ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. यामध्ये भाजपने समाधान काळे यांच्या पत्नी मोनिका काळे यांना उमेदवारी दिली आहे. त्यामुळे येथील लढत हाय व्होल्टेज म्हणून ओळखली जाऊ लागली आहे. अशातच भगीरथ भालके आणि आमदार अभिजित पाटील या दोघांनी या गटावर दावा केल्याने राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. भालके यांच्या तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीने सुनीता संग्राम गायकवाड यांना उमेदवारी दिली आहे. तर आमदार पाटील यांचे कट्टर समर्थक सुरेश बागल यांच्या सून मयूरी बागल यांना राष्ट्रवादीने उमेदवारी देऊन काळे यांच्या विरोधात मैदानात उतरवले आहे.
वाखरी जिल्हा परिषद गटामध्ये १३ गावांचा समावेश होतो. यापैकी बहुतांश गावांमध्ये आजही काळे गटाच्या कार्यकर्त्यांची फळी मजबूत असल्याचे चित्र आहे. त्यातच परिचारक गटाची मोठी ताकद भाजप उमेदवार मोनिका काळे यांना मिळणार असल्याने भाजपची ताकद आणखी वाढली आहे. असे असले तरी, आमदार अभिजित पाटील यांनीही या गटात जोर लावला आहे. दरम्यान, भालके यांनी स्वतंत्र उमेदवार देऊन आमदार पाटील यांच्यापुढे मोठे आव्हान उभे केले आहे. सुनीता गायकवाड यांनी निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच या भागात विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून संपर्क वाढवला आहे. तर मयूरी बागल यांनीही गावभेट दौरे सुरू केले आहेत. ऐनवेळी मोनिका काळे यांना ‘घड्याळा’ऐवजी ‘कमळ’ हाती घ्यावी लागले आहे. त्यामुळे येथील तिरंगी लढतीकडे विशेष लक्ष लागले आहे.
---
पै-पाहुण्यांचे राजकारण अधिक
वाखरी जिल्हा परिषद गटामध्ये राजकीय गट आणि पक्ष यापेक्षा पै-पाहुण्यांच्या राजकारणाला अधिक महत्त्व आहे. वाडीकुरोली, पिराची कुरोली, शेळवे, पटवर्धन कुरोली, कौठाळी या प्रमुख गावांमध्ये काळे परिवाराचा आणि उमेदवार मोनिका काळे यांचा दांडगा जनसंपर्क आहे. शिवाय पै-पाहुण्यांची त्यांना मदत होऊ शकते. तर दुसरीकडे, मयूरी बागल यांचे सासरे सुरेश बागल यांचाही या गटात मोठा जनसंपर्क आहे. त्यांचेही पै-पाहुणे आणि नातीगोती आहेत. त्यामुळे या भागातील मतदारांपुढे कोणत्या पाहुण्याला मतदान करायचे, असा यक्ष प्रश्न राहणार आहे.
----
...अन्यथा अपक्ष लढणार
वाखरी गटातून भालके समर्थक सुनीता गायकवाड या निवडणुकीवर ठाम असून, त्यांनी निवडणुकीची जोरदार तयारी केली आहे. भालके यांनीही त्यांना कामाला लागा, असे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. तरीही ऐनवेळी भालके आणि आमदार पाटील यांच्यात समझोता झाला तरी आपण या निवडणुकीतून माघार घेणार नाही; प्रसंगी येथील स्वाभिमानी जनतेसाठी आपण अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवू आणि जिंकू, असा विश्वास देखील सुनीता गायकवाड यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे काळे- गायकवाड- बागल अशी तिरंगी लढत पाहायला मिळणार आहे.
-----
वाखरी गटात समाविष्ट गावे
- वाखरी गण - कौठाळी, शिरढोण, खेडभाळवणी, भंडीशेगाव.
- पटवर्धन कुरोली गण : आव्हे, तरटगाव, देवडे, पिराची कुरोली, वाडीकुरोली, शेळवे
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.