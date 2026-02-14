वाखरीत काळे-परिचारक युतीला मतदारांनी नाकारले
होम पीचवर काळेंच्या राजकीय अस्तित्वाला धक्का
लोकांचे स्नेह आले राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार मयूरी बागल यांना कामी
भारत नागणे : सकाळ वृत्तसेवा
पंढरपूर, ता. १४ : संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या वाखरी जिल्हा परिषद गटामध्ये भाजपच्या उमेदवार मोनिका समाधान काळे यांचा सुमारे ९९६ मतांनी धक्कादायक पराभव झाला. होम पीचवर काळेंचा झालेला पराभव हा कल्याणराव काळे यांच्या राजकीय अस्तित्वाला मोठा धक्का असल्याचे मानले जाते. दरम्यान, वाखरी गटात काळे- परिचारक यांची युती असली तरी, मतदारांनी मात्र स्पष्टपणे नाकारले अन् आमदार अभिजित पाटील यांना स्वीकारल्याचे दिसून आले. तर ‘विठ्ठल’चे माजी संचालक सुरेश बागल यांचे व्यक्तिश: या भागातील लोकांशी असलेले स्नेहाचे संबंध देखील राष्ट्रवादीच्या उमेदवार मयूरी बागल यांच्या विजयासाठी कामी आल्याचे दिसून आले.
कल्याणराव काळे यांचे बंधू समाधान काळे यांच्या पत्नी मोनिका काळे यांनी सुरवातीला राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मात्र ऐनवेळी राष्ट्रवादीची सूत्रे आमदार अभिजित पाटील यांच्या हाती गेली. त्यातूनच काळे- आमदार पाटील यांच्यामध्ये अंतर्गत धुसफूस समोर आली. त्यामुळे शेवटच्या टप्प्यात कल्याणराव काळे यांनी मोनिका काळेंसाठी परिचारकांसोबत युती करून भाजपची उमेदवारी घेतली.
वाखरी गटातून भाजपच्या प्रीती यलमर या इच्छुक होत्या. परंतु काळे भाजपमध्ये आल्याने त्यांना माघार घ्यावी लागली. त्यामुळे भंडीशेगाव येथील परिचारक गटाचे कार्यकर्ते नाराज झाले होते. काही प्रमाणात नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र मतदानामध्ये भंडीशेगावकरांची सुप्त नाराजी दिसून आली.
वाखरी जिल्हा परिषद गट हा उसाचा पट्टा आहे. या भागातील बहुतांश शेतकरी हे विठ्ठल आणि पांडुरंग साखर कारखान्याशी निगडित आहेत. त्यामुळे आमदार अभिजित पाटील यांनी सुरवातीपासूनच वाखरी गटावर लक्ष केंद्रित केले होते. वाखरीच्या जागेवरून भालके- पाटील यांची युतीही तुटली. मात्र शेवटच्या क्षणी भालके- पाटील यांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. सुनीता गायकवाड यांनी मयूरी बागल यांना पाठिंबा दिला. त्यामुळे वाखरीमध्ये बागल यांचे पारडे जड झाले. वाखरी, कौठाळी, शिरढोण ही परिचारकांची गावे मानली जातात; परंतु याच गावातून मयूरी बागल यांना मताधिक्य मिळाले. शिवाय पटवर्धन कुरोली, आवे, शेळवे, खेडभाळवणी या हक्काच्या गावांतूनही काळेंना मताधिक्य मिळवता आले नाही. त्यांच्या स्वतःच्या वाडीकुरोलीमधून मात्र ७०० चे मताधिक्य मिळाले.
दरम्यान, वाखरी गणातून भाजपचे निखिल गोसावी यांनी राष्ट्रवादीचे शिवाजी मदने यांचा अवघ्या ४३८ मतांनी पराभव केला. तर पटवर्धन कुरोली गणातून राष्ट्रवादीच्या प्रमिला झांबरे यांनी भाजपच्या प्रियांका नाईकनवरे यांचा ७०० हून अधिक मतांनी पराभव केला. दरम्यान, शेतकरी संघटनेचे नेते समाधान फाटे यांच्या मातु:श्री मालन फाटे यांनाही मतदारांनी बेदखल केल्याचे दिसून आले.
काळेंना मिळाली नाही परिचारक गटाची साथ
मागच्या वेळी पटवर्धन कुरोली गणातून समाधान काळे यांचा पराभव झाला होता. यावेळी त्यांच्या पत्नी मोनिका काळेंचा पराभव झाला. होम पीचवर पराभव झाल्याने तो काळेंच्या जिव्हारी लागला आहे. परिचारक गटाची म्हणावी तशी काळेंना साथ मिळाली नसल्याचेही निवडणूक निकालातून दिसून आले आहे.