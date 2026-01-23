उंडाळे. येणपे बोगद्याच्या पूर्व.व पश्चिम बाजूकडील स्वच्छता सुरू. बंधारे वेळेत भरणार
‘वाकुर्डे’च्या पाण्याला मिळणार गती
येणपे बोगद्याच्या पूर्व- पश्चिमेकडील पाटांची स्वच्छता
उंडाळे, ता. २३ ः कऱ्हाड दक्षिणमधील अनेक गावांची तहान भागवणाऱ्या आणि शेतीसाठी वरदायिनी ठरलेल्या वाकुर्डे उपसा जलसिंचन योजनेच्या लाभक्षेत्रातील येणपे (ता. कऱ्हाड) येथील बोगद्याच्या पूर्व आणि पश्चिम बाजूला पाण्याचा विसर्ग होण्यासाठी असलेल्या पाटातील साचलेला गाळ, झाडेझुडपे काढण्याचे पाटबंधारे विभागाकडून काम सुरू आहे. त्यामुळे पाण्याचा विसर्ग आता अधिक वेगाने होईल.
देशातील पहिला नदीजोड प्रकल्प असलेल्या या योजनेतून चांदोली धरणातील पाणी वाकुर्डे उपसा सिंचन योजनेद्वारे उपसा करून येणपे बोगद्यातून पूर्वेला कृष्णा नदीला मिळते. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून या बोगद्याच्या उर्ध्व आणि अधोबाजूची साफसफाई केली नव्हती. त्यामुळे पाण्याच्या प्रवाहात अडथळे निर्माण होऊन पाणी पुढे जाण्यास विलंब लागत होता. त्याचा फटका बंधाऱ्यांना बसत होता. बंधारे उशिरा भरल्याने कडाक्याच्या उन्हाळ्यात पिकांना वेळेत पाणी मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत होते.
श्रमिक मुक्ती दलाचे ओंड, उंडाळे, मनव, टाळगाव, घोगाव येथील स्थानिक शेतकऱ्यांनी ही समस्या पाटबंधारे विभागाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याची गांभीर्याने दखल घेत वारणा कालवे विभाग क्रमांक एक, ईश्वरपूरचे कार्यकारी अभियंता नितीश पोतदार यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी पाहणी केली. त्यानंतर जलसंपदाच्या यांत्रिकी विभागातर्फे तातडीने स्वच्छतेचे काम हाती घेण्याचे आदेश दिले.
सध्या हे काम पूर्ण क्षमतेने सुरू असून, लवकरच ते पूर्णत्वास येईल. हे काम वारणा डावा कालव्याचे उपअभियंता विजय आंबोळे, कार्यकारी अभियंता ए. एन. मोरे आणि तांत्रिकचे उपअभियंता पी. टी. गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली हाेत आहे.
बोगद्याच्या दोन्ही बाजूला कचरा आणि गाळ साचल्याने पाणी संथ गतीने येत होते. वारंवार मागणी केल्याने साफसफाई सुरू झाली. त्यामुळे पाण्याचा विसर्ग जलद होईल, तसेच बंधारे वेळेत भरतील. त्यामुळे शेतीचे नुकसानही टळणार आहे.
- उदय पाटील, शेतकरी
येणपे ः साफसफाई केल्यानंतर बोगदा परिसर.
