पाणी, वीजपुरवठा अद्यापही विस्कळित

पुणे - पूरग्रस्त भागात वीज नसल्याने पाणी नाही, अशी परिस्थिती सलग दुसऱ्या दिवशी (शुक्रवारी) दिसून आली. काही भागांत महापालिकेकडून टॅंकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत होता. पद्मावती पंपिंग स्टेशनच्या दुरुस्तीचे काम अंतिम टप्प्यात असून शनिवारपासून (ता. २८) सुरळीत पाणीपुरवठा होईल, असा दावा महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. आंबिल ओढ्याला पूर आल्यामुळे दक्षिण पुण्याची वाताहत झाली. महावितरण आणि महापालिकेला देखील त्याचा फटका बसला. कात्रज आणि कोंढवा परिसरांतील सुमारे शंभर ठिकाणी जलवाहिन्या वाहून गेल्याने पाणीपुरवठा विस्कळित झाला. पद्मावती केंद्रात पाणी शिरल्याने नऊ पंप आणि मशिन बंद पडल्या. त्यामुळे सुमारे अडीच ते तीन लाख नागरिकांना पाणीपुरवठा झाला नाही. दांडेकर पुलाजवळ २४ इंची जलवाहिनी वाहून गेली. त्यामुळे सिंहगड रस्ता, आपटे रस्ता परिसराचा पाणीपुरवठा विस्कळित झाला होता. वीजपुरवठा अद्यापही सुरळीत झाला नाही. त्यामुळे नागरिकांना पाणी मिळू शकले नाही. सोसायट्यांतील नागरिकांना याचा जास्त फटका बसत आहे. दरम्यान, या भागांना महापालिकेकडून ७५ टॅंकरने पाणी पुरविण्यात येत आहे.



