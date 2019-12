सलग तीन दिवस पाणीपुरवठा विस्कळित; दिघीकरांची भिस्त टँकरवरच

भोसरी - दिघीतील काही भागांमध्ये सलग तीन दिवस पाणीपुरवठा विस्कळित झाल्याने नागरिक हैराण झाले आहेत. त्यातच हे पाणी गढूळ असल्याने आरोग्याचाही प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे तहान भागविण्यासाठी टॅंकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप दिघीतील कृष्णानगर, आदर्शनगर, भारतमातानगर, सहकारनगर कॉलनी एक व दोन, श्रीदत्त कॉलनी, भारतमाता कॉलनी आदी भागांत मंगळवारी (ता. २४) कमी दाबाने आणि गढूळ पाणीपुरवठा झाला. दिवसाआड पाणीपुरवठा असल्याने बुधवारी पाणी आले नाही. तसेच, गुरुवारीही पाणी न आल्याने सलग तिसऱ्या दिवशी पाणीपुरवठा विस्कळित झाला. त्यामुळे नागरिकांनी संताप व्यक्त केला. परिणामी, दिघीतील दत्तनगरमधील पंप हाउसवर पाणी भरण्यासाठी नागरिकांची गर्दी उसळली होती.

तीन दिवसांपासून पाणी नसल्यामुळे प्रमिला पोहरे यांनी संताप व्यक्त केला. कर्मचाऱ्यांना फोन केला, तर नगरसेवकांना पालिकेतील साहेबांना फोन करायला सांगा, असे उत्तर मिळत असल्याचे अर्चना तिटकारे म्हणाल्या. दिवसाआड पाणीपुरवठा करून प्रशासनाने नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण फिरायला लावले असून, ‘हेच का अच्छे दिन’ असा प्रश्‍न नेहा भोसले यांनी विचारला. पाणीच नसल्यामुळे टॅंकरचालक जादा पैसे मागत आहेत. पिण्याचे पाणी विकत घेण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे ललिता बांबळे यांनी सांगितले. याबाबत माहिती मिळाल्यावर नगरसेवक विकास डोळस, लक्ष्मण उंडे यांनी परिसराची पाहणी करून संबंधितांना सूचना दिल्या. वेळापत्रक कोलमडले

महापालिकेने दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू केल्यापासून बहुतांश भागात पुरेसे पाणी मिळत होते. दिवसाआड पाणीपुरवठ्याच्या नियोजनानुसार बुधवारी (ता. २५) नळांना पाणी येणे अपेक्षित होते. मात्र, दिवसभर वाट पाहूनही पाणी आले नाही. गुरुवारी (ता. २६) सकाळी व सायंकाळीसुद्धा पाणी न आल्याने नागरिक हैराण झाले. सोमवारी (ता. २३) पाणी आले होते. त्यानुसार नागरिकांनी साठा करून ठेवला होता. मात्र, दोन दिवसात घरांमधील पाणी संपल्याने पाण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. दूर व उंचावरील भाग

महापालिकेचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प निगडी-प्राधिकरणातील सेक्‍टर २३ मध्ये आहे. येथून दिघीचे अंतर १५ किलोमीटरपेक्षा जास्त आहे. जलशुद्धीकरण केंद्रापासून दिघी गाव शेवटचे टोक आहे. शिवाय, भौगोलिक रचनेनुसार दिघी व त्याची उपनगरे उंचावर आहेत. त्यामुळे या भागात नेहमीच कमी दाबाने पाणीपुरवठा होतो. त्यात दिवसाआडच्या वेळापत्रकानुसार पाणीपुरवठा न झाल्याने अडचणीत आणखी भर पडली.

