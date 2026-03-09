अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चा टळली
पश्चिम आशियातील तणाव आणि इराणमधील युद्धस्थितीवर संसदेत चर्चा करण्याच्या मागणीवरून आज लोकसभेत विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेत गदारोळ केला. या गोंधळामुळे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पदावरून हटविण्याबाबत विरोधकांनी दिलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर नियोजित चर्चा होऊ शकली नाही. ही चर्चा उद्या (ता. १०) होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या पहिल्याच दिवशी संसदेत पश्चिम आशियातील युद्धामुळे वातावरण तापले. लोकसभेत यावर चर्चेची मागणी करणाऱ्या विरोधकांनी घातलेल्या गोंधळामुळे प्रश्नोत्तराचा तास होऊ शकला नाही. त्यानंतर परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी इराणमधील परिस्थितीवर निवेदन देत असताना विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी फलक दाखवत घोषणाबाजी केली. पश्चिम आशियातील संघर्षावर तातडीने चर्चा घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. या गदारोळात पीठासीन अधिकारी असलेले सभापती जगदंबिका पाल यांनी लोकसभाध्यक्षांविरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा सुरू करण्याचे विरोधकांना आवाहन केले. मात्र विरोधकांचा आग्रह पश्चिम आशियातील संघर्षावर चर्चा करण्याचा होता. त्यामुळे गोंधळ कायम राहिल्याने सभागृहाचे कामकाज दुपारी तीन वाजेपर्यंत तहकूब झाले. दुपारी लोकसभेचे कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतर गोंधळाची पुनरावृत्ती झाल्याने अध्यक्षस्थानी असलेल्या तालिका सभापती जगदंबिका पाल यांनी विरोधकांना शांत राहण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब करण्यात आले.
पश्चिम आशियात जे घडत आहे त्याचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होणार आहे. इंधनाच्या किमती आणि आर्थिक परिणाम यावर संसदेत चर्चा व्हायलाच हवी.
राहुल गांधी, लोकसभेतील विरोधीपक्ष नेते
एकीकडे आपण आत्मनिर्भरतेची भाषा करतो, तर दुसरीकडे अमेरिकेच्या दबावाखाली निर्णय घेतो. पश्चिम आशियातील संघर्ष, तेलपुरवठा आणि आखाती देशांतील भारतीयांची सुरक्षा यावर संसदेत सविस्तर चर्चा झाली पाहिजे.
अखिलेश यादव, अध्यक्ष समाजवादी पक्ष
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.