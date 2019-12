मृत्युपत्रातून काय केला संकल्प या दाम्पत्याने वाचा

पिंपरी - ‘मृत्युपत्र’ शब्द उच्चारला तरी अनेकांच्या भुवया उंचावतात. नकारात्मक विचार मनात येतात. अनेकांचे चेहरे प्रश्‍नांकित होतात. वातावरण गंभीर होते. पण, हाच शब्द ‘सकारात्मक’ असल्याचे चिंचवडच्या दत्तात्रेय तापकीर यांनी सिद्ध करून दाखवले आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप त्यांचे वय ७२. शिक्षण अवघे नववीपर्यंत झालेले. खासगी कंपनीतून कामगार म्हणून सेवानिवृत्ती स्वीकारलेले. पण, उच्चशिक्षितांपेक्षाही आदर्श मृत्युपत्र तयार करून स्थावर व जंगम मालमत्तेचे वाटप मुलांमध्ये करून टाकले. इतकेच नव्हे, तर मृत्यूपश्‍चात अवयव दान करून श्राद्ध न घालता, त्यासाठी लागणारा शिधा गरीब व गरजूंना दरवर्षी वाटप करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. पिंपरी-चिंचवड लिंक रस्त्यालगतच्या दर्शननगरी भागात दत्तात्रेय लक्ष्मण तापकीर राहतात. त्यांच्या पत्नी लक्ष्मी यांचे वय ६९ वर्षे. शिक्षण अवघे सातवीपर्यंत झालेले. लौकिकार्थाने शिक्षण कमीच; पण या ज्येष्ठ दांपत्याने ‘मृत्युपत्र’ अथवा ‘इच्छापत्र’ या शब्दाचा खरा अर्थ आपल्या कृतीतून समाजाला दाखवून दिला आहे. कासारवाडीतील अल्फा लावल कंपनीतून तापकीर यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. त्यांना तीन मुली. मीनाक्षी, रेखा आणि विद्या. एक मुलगा वसंत. मात्र, विवाहानंतर अवघ्या दोन वर्षांनीच विद्या यांचा मृत्यू झाला. त्यांची मुलगी स्नेहल. तिचे गेल्या वर्षी लग्न झाले. या नातीसह मीनाक्षी व रेखा या मुलींच्या नावे तापकीर यांनी ठेवी ठेवल्या आहेत.

मुलगा वसंत इंटेरियर डिझाइनर असून, सून अनुपमा आर्किटेक्‍चर आहे. या दोघांच्या नावेही तापकीर यांनी संपत्तीचे वाटप केले आहे. पत्नी लक्ष्मी यांचाही विचार केला आहे. मुले व पत्नीशी मोकळेपणाने चर्चा करून मृत्युपत्र तयार केले आणि सर्वांना वाचायला देऊन त्यांच्या शंकांचे निरसन केले. अवयव दान श्रेष्ठ दान

आपल्या चांगल्या अवयवांचा गरजू व्यक्तींना उपयोग व्हावा, या उद्देशाने तापकीर यांनी ‘आपल्या मृत्यूनंतर शवदहन न करता अवयव दान करावेत,’ अशी सदिच्छा व्यक्त केली आहे. तसेच, मृत्यूनंतर कोणत्याही प्रकारचे अंत्यसंस्कार विधी करू नयेत, दरवर्षी येणाऱ्या पितृपंधरवड्यात श्राद्ध घालू नये, त्याऐवजी शिधा (अन्नधान्य) किंवा काही रक्कम गरजूंना दान करावी, असे आवाहन केले आहे. स्वतःच्या आई-वडिलांचे वर्षश्राद्धसुद्धा तापकीर घालत नाहीत. त्याऐवजी शिधा किंवा रक्कम दान करीत आहेत. मृत्युपत्राबाबत प्रबोधन

मृत्युपत्राबाबत वर्तमानपत्रे अथवा नियतकालिकांमधील लेख, बातम्यांची कात्रणे काढून संग्रह करणे, दूरदर्शनवरील परिसंवाद किंवा चर्चासत्र ऐकून स्वतःला काळाशी सुसंगत राखण्याचा प्रयत्न दत्तात्रेय तापकीर करीत आहेत. या सर्वांच्या आधारे ते इतरांना समजावून सांगतात, कात्रणे वाचायला देतात. या माध्यमातून मृत्युपत्र कसे गरजेचे आहे, याबाबत प्रबोधनही करीत आहेत.

