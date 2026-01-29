पोषक वातावरणामुळे गव्हाचे पिक जोमात
इस्लामपूर (ता. माळशिरस) : येथील शेतात घेतलेले गव्हाचे पीक.
माळशिरस तालुक्यात गव्हाचे पीक जोमात
शेतकऱ्यांमध्ये समाधान; चांगल्या उत्पादनाची अपेक्षा
माळशिरस, ता. २९ : तालुक्यात गव्हाला पोषक वातावरण लाभल्यामुळे नोव्हेंबर महिन्यात पेरणी केलेले गव्हाचे पीक सध्या जोमात आल्याचे दिसून येत आहे. सर्वत्र गहू हिरवागार अन् तजेलदार असल्याने शेतकऱ्यांमधून समाधान व्यक्त होत आहे. पीक काढणीपर्यंत निसर्गाने साथ दिल्यास चांगले उत्पादन मिळेल, अशी अपेक्षा परिसरातील शेतकऱ्यांना आहे.
इस्लामपूर येथील शेतकरी दशरथ पवार यांनी जमिनीची उत्तम मशागत करून गव्हाचे पीक जोपासले आहे. त्यांनी २० गुंठे क्षेत्रात २० किलो बियाण्याची पेरणी केली आहे. पेरणीच्या वेळी १५:१५ खताची ५० किलो मात्रा देण्यात आली. पेरणीनंतर २१ दिवसांनी ‘वेस्टा’ या तणनाशकाची फवारणी करण्यात आली आहे.
त्यानंतर दीड महिन्याने १०:२६:२६ खत ५० किलो व युरिया २५ किलो देण्यात आले. पिकाच्या गरजेनुसार पाण्याच्या एकूण सहा पाळ्या देण्यात आल्या. सध्या गव्हाची वाढ चांगली झाली असून पीक लोंबीवर आले आहे. सुमारे चार इंच लांबीच्या लोंबीमध्ये ५० ते ६० गहू भरलेले दिसून येत आहेत. विशेष म्हणजे पिकावर कोणत्याही प्रकारची रोगराई आढळून आलेली नाही.
गव्हाचे पीक चांगल्या स्थितीत
मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात गहू काढणीला येण्याची शक्यता असून २० गुंठ्यातून सुमारे १० क्विंटल गव्हाचे उत्पादन मिळण्याची शक्यता जाणकार शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे. तालुक्यात सध्या सर्वत्र गव्हाचे पीक चांगल्या स्थितीत असल्याचे चित्र असल्याचे आहे. माळशिरास तालुक्यात गव्हाचे जास्त पीक घेतले जात आहे.
निसर्गाची साथ, सुरवातीला केलेली पेरणी आणि हवामानात टिकून राहिलेल्या थंडीमुळे गहू पिकाची वाढ अतिशय चांगली झाली आहे. वापरलेले बियाणे दर्जेदार असल्यामुळे पीक एकसारखे आणि निरोगी आले आहे. २० गुंठ्यातून सुमारे १० क्विंटल उत्पादन मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
- दशरथ पवार, शेतकरी, इस्लामपूर, ता. माळशिरस
