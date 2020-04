चाकण कंपन्या सुरु होणार तरी कधी? कामगारांमध्ये संभ्रम

चाकण : कोरोना लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर चाकण औद्योगिक वसाहतीतील एक हजारावर छोट्या-मोठ्या कंपन्या बंद करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे औद्योगिक वसाहत पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. येत्या 3 मेपर्यंत कंपन्या बंद राहणार की 20 एप्रिलला कंपन्या सुरू होणार याबाबत कामगार नेते, कामगार यांच्यामध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. लॉकडाऊनमुळे 3 लाखांवर कामगार घरी बसले आहेत. त्यांना आर्थिक विवंचना सतावते आहे, असे कामगार नेते, कामगार, काही उद्योजक यांचे म्हणणे आहे. चाकण, ता,खेड औद्योगिक वसाहतीत एक हजारावर छोट्या, मोठ्या कंपन्या आहेत. त्यातून 3 लाखांवर कामगार काम करतात. औद्योगिक वसाहतीतील बजाज ऑटो, महिंद्रा, केहीनफाय, ब्रिजस्टोन, हुंडाई, व्होक्सव्हॅगन, भारत फोर्ज , सॅनिइंडिया व इतर बहुराष्ट्रीय कंपन्या बंद करण्यात आल्या आहेत. कंपन्या बंद झाल्याने 80 टक्के कामगार गावी गेले आहेत. स्वाभिमानी श्रमिक कामगार संघटनेचे अध्यक्ष जीवन येळवंडे यांनी सांगितले की, शासनाच्या आदेशानुसार औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्या बंद आहेत. लॉकडाऊन वाढविल्यामुळे कंपन्या बंद आहेत. 20 एप्रिलला कंपन्या सुरू होणार की नाही हे मात्र समजले नाही. सुट्टीचा पगार कामगारांना देण्यात येणार आहे. शासनाने कंपन्यांना एप्रिल महिन्याचा पगार देण्याचे आदेश द्यावेत, त्यामुळे कामगारांचे हाल होणार नाहीत. कंपन्या कधी सुरू होणार सरकार काय निर्णय घेणार याबाबत कामगारांत मात्र संभ्रम आहे. भारतीय कामगार सेनेचे सहचिटणीस गणेश पऱ्हाड यांनी सांगितले की, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर चाकण औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्या कामगारांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने बंद करण्यात आल्या आहेत. परंतु कामगारांच्या आर्थिक समस्यांकडे शासनाने कंपन्यांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. शासनाने ग्रामीण भागातील कंपन्या काही नियम घालून 20 एप्रिलला सुरू कराव्यात, असा आदेश काढला आहे. त्यामुळे नियम पाळून काही कंपन्या सुरू करतील, असे म्हाळुंगे चौकीचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बालाजी सोनटक्के यांनी सांगितले.

