पुणे

Supriya Sule: अजित पवारांचे नाव बॅनरवर का नाही? सुप्रिया सुळेंचा थेट शिंदे सरकारला सवाल

Names of Sharad Pawar and Ajit Pawar on banner: कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थिती राज्यसभा खासदार सुनेत्रा पवारांची होती. हनुमंत पाटील हे कार्यक्रमाच्या वेळी मंचावर सुनेत्रा पवारांच्या शेजारी बसले होते.