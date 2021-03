डॉक्टर म्हणाले, '24 तासांत तुमचे पती जातील'; एक तास आधी पत्नीने सोडले प्राण

किरकटवाडी : कोणत्याही संवेदनशील माणसाच्या हृदयाला पाझर फुटेल अशी एक घटना पुणे जिल्ह्यात घडलीय. लग्नात एकमेकांना आयुष्यभर साथ देण्याचं वचन दिलं होतं. शेवटच्या अश्वासापर्यंत ते निभावलंही. पतीशिवाय आयुष्याची कल्पनाही न केलेल्या पत्नीने पतीच्या निधनाआधी एक तास आपला प्राण सोडला आणि दोघांनी मिळून परलोकाचा प्रवास एकत्रच केला. 1972 सालच्या दुष्काळी परिस्थितीत सांगलीच्या कवठेमहांकाळ येथून पुण्यातील खडकवासला येथे कामाच्या शोधात आलेलं एक दाम्पत्य. आपल्या बोलक्या, प्रेमळ स्वभावामुळे परिसरातील नागरिकांशी आपुलकीने जोडले गेले. दिनकर पांडुरंग दणाणे (वय 75) आणि कांताबाई दिनकर दणाणे (वय 69) पती-पत्नीच्या अवघ्या एक तासाच्या अंतराने जगाचा निरोप घेऊन जाण्यामुळे परिसरात शोककळा पसरली आहे. पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा अंतिम प्रवासही सोबतच

दुष्काळी परिस्थितीत कामाच्या शोधात पुण्यात आलेल्या दिनकर दणाणे यांना केंद्रीय जल विद्युत संशोधन केंद्रात नोकरी मिळाली. दोघाही पती-पत्नीने आयुष्यभर कष्ट करून दोन मुले आणि एका मुलीचे आयुष्य घडवले. अत्यंत शांत कुटुंब म्हणून त्यांची परिसरात ओळख होती. केंद्रीय जल व विद्युत संशोधन केंद्र(सीडब्ल्युपीआरएस) येथून 2006 साली सेवानिवृत्त झालेल्या दिनकर दणाणे यांना मधुमेहाचा आजार होता. त्यातून त्यांची किडणी आणि लिवर निकामे झाले. 25 मार्च रोजी डॉक्टरांनी दणाणे यांची मुले आणि पत्नी यांना सांगितले की ते चोवीस तासांपेक्षा जास्त काळ जगणार नाहीत. डॉक्टरांचे शब्द ऐकून कांताबाई व्यथित झाल्या. मुलांनी त्यांना सावरण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, 25 मार्च रोजी सायंकाळी पाच वाजेच्या सुमारास कांताबाई यांना तीव्र स्वरूपाचा हृदविकाराचा झटका आला आणि त्यांचे निधन झाले. त्यानंतर अवघ्या एक तासाच्या आत दिनकर दणाणे यांनीही प्राण सोडला. अत्यंत साध्या राहणीमानात आयुष्य काढलेल्या कांताबाई यांनी प्रत्येक निर्णयावेळी पतीची साथ दिली. आपले पती हे त्यांच्यासाठी सर्वस्व होते त्यामुळे दागिण्यांचा हटृ सुद्धा त्यांनी कधी धरला नाही. पतीच्या आजारपणात त्यांनी पुर्ण काळजी घेतली. अत्यवस्थ झालेल्या पतीच्या अगोदर कांताबाई यांनी मृत्यूला कवटाळले आणि आयुष्यभर एकजीवाने राहीलेल्या पती-पत्नीने अंतिम प्रवासही सोबतच केला.

