मसूर : मसूरच्या पूर्व भागात वन्य प्राण्यांच्या मुक्त संचाराने शेतकऱ्यांमध्ये धास्ती
वन्यप्राण्यांच्या मुक्त संचाराने धास्ती
मसूरच्या पूर्व भागातील चित्र; पिकांचे नुकसान, वन विभागाने करावा बंदोबस्त
मसूर, ता. १३ : येथील पूर्वेकडील भागात वन्य प्राण्यांच्या मुक्त संचाराने शेतकरी आणि नागरिकांत धास्ती आहे. रानडुक्कर, बिबट्या, गवा यासारख्या वन्यप्राण्यांचा वावर वाढल्याने रब्बी हंगामातील पिकांचे नुकसान होत आहे. मानवी वस्तीच्या जवळ या प्राण्यांचे दर्शन होत असल्याने नागरिकांत भीतीचे वातावरण आहे. घरांपासून शंभर मीटरवर उसाच्या शेतात वन्य प्राण्यांचे वास्तव्य आहे. वन्य प्राण्यांचा लवकरात लवकर बंदोबस्त करावा, अशी नागरिकांतून मागणी होत आहे.
पूर्वेकडील गावांत चिखली, किवळ, खोडजाईवाडी, निगडी, घोलपवाडी, रिसवड, अंतवडी या भागात हे संकट अधिक गंभीर आहे. येथील डोंगराळ आणि वनविभागाच्या शिवारात रानडुकरांच्या टोळक्यांचा उच्छाद आहे. रब्बी हंगामात गहू, हरभरा, ज्वारी आणि शाळू यासारखी पिके जोमात असताना रानडुकरांनी त्यांना उद्ध्वस्त करण्यास सुरुवात केली आहे. निगडी, घोलपवाडी येथील शेतकऱ्यांनी सांगितले, की रात्रीच्या वेळी डुकरे शेतात घुसून ज्वारीचे पीक फस्त करतात. खाण्यापुरतेच नव्हे, तर नासाडीही करतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वर्षभराचे धान्य आणि जनावरांचा चारा गमवावा लागत आहे. कॅनॉलच्या पाण्यामुळे वन्य प्राण्यांचा वावर वाढला आहे.
किवळ, खोडजाईवाडी परिसरात गव्यांचा वावरही वाढला आहे. किवळ देशमुखी शिवारात अलीकडेच एका अजस्र गव्याचे दर्शन झाले. शेतकरी विश्वास साळुंखे यांना शेतात काम करताना गव्याचा सामना करावा लागला. गव्याने केळीच्या बागा आणि शाळूच्या पिकांचे मोठे नुकसान केले. दुपारी बाराच्या सुमारास झालेल्या या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली. सध्या रब्बीची पिके जोमात आहेत; पण गव्याच्या वावरामुळे शेतीची कामे ठप्प आहेत. महिला आणि शेतमजुरांना शेतात जाणेही कठीण झाले आहे.
या भागात बिबट्याचा धोकाही वाढला आहे. चिखली, रिसवड येथे रात्रीच्या वेळी बिबट्याच्या हल्ल्याच्या अफवा पसरल्या असून, काही शेतकऱ्यांनी त्याचे ठसे पाहिले आहेत. त्यामुळे मुलांच्या शाळेत जाण्या-येण्यावर निर्बंध आले आहेत. वन विभागाशी संपर्क साधल्यानंतरही तातडीने कारवाई होत नसल्याने शेतकऱ्यांत असंतोष आहे.
या संकटामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. ग्रामसेवक, तलाठ्यांनी पंचनामा करून नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी तार कुंपण आणि विद्युत प्रवाहाचा वापर करून पिकांचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न केला; पण त्यामुळे स्वतःचा धोका वाढला आहे.
वन्य प्राण्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी वन विभागाने गस्त वाढवावी, प्राण्यांना नैसर्गिक अधिवासात सुरक्षितपणे परत पाठवावे, अशी मागणी आहे.
तार कुंपणाद्वारे संरक्षण
दिवसा रानडुक्कर उसात लपून राहतात. अनेक शेतकरी पिकांच्या बचावासाठी तारांतून विद्युत प्रवाह खेळता ठेवतात. यामुळे शेतकऱ्यांनाही धोका होऊ शकतो. रानडुकरांना हुसकावून देण्याचा प्रयत्न केल्यास ते अंगावर येतात.
काेट :
केळी बाग, शाळू, ज्वारीचे नुकसान होत आहे. वन विभागाने तातडीने बंदोबस्त करावा. नुकसान भरपाई मिळत नाही. जर कारवाई झाली नाही, तर वन अधिकाऱ्यांना गावात फिरू देणार नाही.
- रामराव साळुंखे,
शेतकरी, किवळ.
