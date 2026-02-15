उत्तरच्या शेतकऱ्याच्या ताटात भाकरी,आणि जनावरांच्या पुढ्यात कडबा येणे अशक्य ''
- उ. सोलापूर : रानडुकरांनी मार्डीतील उभ्या ज्वारीच्या शेतातील पिकाची केलेली नासधूस.
रानडुकरांच्या उच्छादामुळे उत्तर सोलापूरातील शेती धोक्यात
ज्वारीचे फड रात्रीत आडवे; नान्नज परिक्षेत्रालगत गावांत शेतकरी-वन्यजीव संघर्ष तीव्र
सकाळ वृत्तसेवा
उ. सोलापूर, ता. १५ : उत्तर सोलापूर तालुक्यातील नान्नज माळढोक पक्षी अभयारण्य परिक्षेत्रालगत असणाऱ्या गावांमध्ये रानडुकरांचा प्रचंड उच्छाद सुरू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान होत आहे. काढणीला आलेल्या ज्वारीचे उभे फड रानडुकरांचे कळप एका रात्रीत आडवे करत आहेत. रानडुकरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने ते आता दिवसा देखील दिसत आहेत. याकडे मात्र प्रशासकीय यंत्रणा दुर्लक्ष करत असून लोकप्रतिनिधी फक्त आश्वासनाच्या पलीकडे काहीच करताना दिसत नाहीत.
तालुक्यातील मार्डी, कारंबा, गुळवंची, कोंडी, अकोलेकाटी, नान्नज, बीबीदारफळ या गावांतील शेतकरी रानडुकरांमुळे सर्वाधिक त्रस्त आहेत. ज्वारीसह गहू व हरभऱ्याच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. पिके खाण्यापेक्षा रानडुकरांचे कळप शेतात धुडगूस घालून ड्रीप सिंचन साहित्य, झाडांच्या मुळ्या आणि बांध नष्ट करत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. चारा पिकांत लोळल्याने त्यांच्या घाणेरड्या वासामुळे जनावरे तो चाराही खात नसल्याचे चित्र आहे.
वनविभागाकडून गेल्या चार वर्षांपासून सौर कुंपण देण्याच्या केवळ घोषणा होत असून प्रत्यक्षात ठोस कार्यवाही झालेली नाही. नुकसान भरपाईची प्रक्रिया क्लिष्ट असून ऑनलाइन अर्ज, अनेक कागदपत्रे आणि वारंवार बंद असणारे पोर्टल यामुळे शेतकऱ्यांना मदत मिळत नसल्याची तक्रार आहे. परिणामी तालुक्यात शेतकरी-वन्यजीव संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. याबाबत सोलापूर जिल्ह्याचे मुख्य वन्यजीव संरक्षक कुलराज सिंह यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.
घाणेरड्या वासामुळे जनावरेही चारा खात नाहीत
यापूर्वी परिसरात हरणांच्या कळपांकडून शेतकऱ्यांच्या पिकाची नासाडी होत होती, मात्र ती मर्यादित स्वरूपाची होती. रानडुक्कर हा विध्वंसक प्राणी असून शेती पिकासोबतच ड्रीपचे साहित्य झाडाच्या मुळ्याचे फार मोठे नुकसान करत आहे. चारा पिकातून रानडुकरे लोळत जातात त्यांच्या घाणेरड्या वासामुळे जनावरे तो चाराही खात नाही.
वन्य जीव संवर्धनाचा भार एकट्या शेतकऱ्याच्या जिवावर का?
सजीव सृष्टीचा समतोल राखण्यासाठी वन्यजीव संवर्धन अनिवार्य आहे. मात्र, देशात वन्यजीव संवर्धनाचा सर्व भार शेतकऱ्यांच्याच मानगुटीवर ठेवला जातो. कित्येक ठिकाणी वन्यजीव संवर्धनाच्या या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांचे जीवन उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे.
रानडुकरांमुळे शेती करणे कठीण बनले आहे. ज्वारी, गहू, हरभरा ही पिके शेतकऱ्यांच्या हाती पडण्याची शक्यता नाही. रानडुकराला उपद्रवी प्राणी घोषित करणे हाच एकमेव मार्ग आहे. त्यांची संख्या नियंत्रित केल्याशिवाय उत्तर तालुक्यामध्ये शेती करता येणार नाही.
- काशिनाथ पाटील, शेतकरी, मार्डी, उत्तर सोलापूर
सोलापूर विभागाने सौर कुंपणाचा प्रस्ताव उच्च स्तरावर पाठवला आहे. मात्र, अद्याप याबाबतीत शासन स्तरावरून आदेश प्राप्त झालेला नाही. रानडुकरांचा परिसरात उपद्रव आहे, हे वास्तव आहे.
- प्रदीप कोरे, मुख्य वनपरिक्षेत्र अधिकारी, नान्नज माळढोक पक्षी अभयारण्य
