ढेबेवाडी सर्वच उपाययोजना फोल शेतकरी हतबल

ढेबेवाडी, ता. १३ : फटाके अन् डबे वाजवणे, मचानावर थांबून रात्रंदिवस सुरू असलेली राखण, वेगवेगळे आवाज काढणारे स्पीकर, साड्या जोडून शिवारांना घातलेली कुंपणे अन् झटका मशिन.. अशा एक ना अनेक उपाययोजना करूनही वन्यप्राण्यांचा उपद्रव काही केल्या कमी होत नाही. त्यामुळे शेतकरी हतबल झाल्याचे चित्र परिसरात आहे.
वन्यप्राण्यांच्या उपद्रवाने विभागातील डोंगरपट्ट्यातील शेतकरी हैराण झाले आहेत. घातलेला खर्चही वाया जात असल्याने शेती पाडून ठेवलेली बरी, अशीही मानसिकता झाल्याने डोंगरपट्ट्यात पडीक क्षेत्र वर्षागणिक वाढतच आहे. गवे, रानडुकरे आणि वानरांचे कळपच्या कळप उभ्या पिकात घुसून शिवारे फस्त करत असल्याने शेतकऱ्यांची स्थिती बिकट बनली आहे. केवळ डोंगरातच नव्हे, तर अगदी सपाटीच्या भागातसुद्धा उपद्रव पोहचल्याने शेतीपुढे बिकट आव्हान आहे. वन्यप्राण्यांचा उपद्रव रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांनी अनेक उपाययोजना राबवायला सुरुवात केली असली, तरी सर्वच प्रयोग कुचकामी ठरत असल्याचे चित्र आहे. फटाके- डबे वाजवणे, मचानावर थांबून रात्रंदिवस सुरू असलेली राखण, वेगवेगळे आवाज काढणारे स्पीकर, साड्या जोडून घातलेली कुंपणे अन् झटका मशिन... अशा एक ना अनेक उपाययोजना करूनही वन्यप्राण्यांचा उपद्रव काही केल्या कमी होईना. त्यामुळे शेतकरी हतबल झाल्याचे चित्र आहे. सध्या शाळू, गहू, हरभरा, ऊस आदी पिकात वन्य प्राण्यांचा धुडगूस सुरू आहे. त्यातच मोर आणि लांडोऱ्यांचीही संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने शेतकरी बिकट परिस्थितीतून जात आहेत.
कोट
शेतीसमोर उभे ठाकलेले वन्यप्राण्यांच्या उपद्रवाचे संकट वेळीच रोखले नाही, तर पुढे गंभीर स्थिती निर्माण होईल. पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या माध्यमातून यावर ठोस उपाययोजना शोधून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विशेष प्रयत्न राहील. शेतकरी निर्धास्त व्हावेत, हीच भावना यामागे आहे.
- मृणाल पाटील, सदस्या, जिल्हा परिषद
महिंद : वन्यप्राण्यांचा उपद्रव रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांनी शिवाराला घातलेले साड्यांचे कुंपण.
मृणाल पाटील
