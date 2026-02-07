वडगावात वन्यजीव जलद बचाव दलाची स्थापना
वडगाव मावळ, ता. ७ : मानव-वन्यजीव संघर्ष घटनांमध्ये तातडीने प्रतिसाद देऊन नागरिक व वन्यजीवांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने वडगाव, शिरोता व पौड या तीन वनपरिक्षेत्र विभागांच्या वतीने संयुक्तपणे वन्यजीव जलद बचाव दल स्थापन करण्यात आला आहे. त्याचे उद्घाटन गुरुवारी वडगाव येथे मुख्यवनसंरक्षक (प्रा) पुणे आशिष ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले.
पुणे वन विभागाच्या कार्यक्षेत्रात मानववस्तीचा झपाट्याने विस्तार होत आहे. शेतीक्षेत्र, महामार्ग, रेल्वे, उद्योग व विविध विकासकामांमुळे वन्यजीव अधिवासावर ताण वाढत आहे. परिणामी वन्यजीवांचे हालचालीचे मार्ग बदलत असून, मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या घटना (उदा. बिबट्या, लांडगा, तरस, सर्प इ. संबंधी) नियमितपणे घडत आहेत. या घटनांमध्ये नागरिकांच्या जीवितास व मालमत्तेस धोका निर्माण होऊ शकतो तसेच वन्यजीवांनाही इजा व धोका संभवतो. अशा परिस्थितीत वनविभाग व सामान्य नागरीकामध्ये समन्वय साधावा व योग्य पद्धतीने संरक्षण व संवर्धन करण्यात यावे, अशा घटनांमध्ये तातडीने प्रतिसाद देणे, घटनास्थळी नियंत्रण ठेवणे, वन्यजीव सुरक्षित रेस्क्यू करणे, जनजागृती, गर्दी नियंत्रण करणे तसेच शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या प्रणालीनुसार कार्यवाही करणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठीच संसाधनयुक्त, प्रशिक्षित व समन्वयात्मक यंत्रणा म्हणून वन्यजीव जलद बचाव दलाची स्थापना करण्यात आली आहे.
वडगाव मावळ येथे आयोजित उद्घाटन समारंभाला मुख्यवनसंरक्षक (प्रा) पुणे आशिष ठाकरे, उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते, सहाय्यक वन संरक्षक मंगेश ताटे, वडगाव परिक्षेत्र अधिकारी प्रकाश शिंदे, शिरोता वनपरिक्षेत्र अधिकारी सोमनाथ ताकवले, वनपाल एस. एस. हिरेमठ, वन्यजीव रक्षक मावळ संस्था, शिव दुर्ग मित्र मंडळ, लोणावळा, स्केल्स अँड टेल्स, मुळशी, आपत्ती व्यवस्थापन मुळशी, डेला रिसॉर्ट अँड एडवेंचर रेस्क्यू टीम, लोणावळा आदी उपस्थित होते. ठाकरे यांनी वन्यजीव व मानव संघर्षाला कशा प्रकारे सामारे जाता येईल तसेच साधन सामुग्री कशा पद्धतीने हाताळली पाहिजे, याबाबत सविस्तर माहिती दिली. मानव-वन्यजीव संघर्षात प्रभावी कार्य केलेल्या क्षेत्रीय वन अधिकारी तसेच वनविभागास सहकार्य करून प्रभावी कार्य करणाऱ्या विविध संस्था आणि व्यक्ती यांचा सन्मान करण्यात आला. प्राथमिक बचाव दलाला साहित्याचे वाटप व सन्मानचिन्ह उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते देण्यात आले. पौड वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रताप जगताप यांनी आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.