विंग. विवेक गुणदर्शन कार्यक्रम उत्साहात
नृत्याविष्काराला उपस्थितांची दाद
विंगला आदर्श विद्यालयात विविध गुणदर्शन कार्यक्रम
विंग, ता. १६ ः येथील आदर्श विद्यालयात विविध गुणदर्शन कार्यक्रम उत्साहात झाला. जुन्या व नव्या हिंदी-मराठी गाण्यांवर सहभागी विद्यार्थ्यांनी नृत्याविष्काराचे सादरीकरण केले. त्यांनी उपस्थितांची मने जिंकली.
पालक व प्रेक्षकांनी टाळ्या वाजवून बक्षिसाचा वर्षाव करत कलाविष्काराला दाद दिली. शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष बाबूराव खबाले, उपाध्यक्षा रूपाली पवार यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. सरपंच दीपाली पाटील, येरवळेच्या सरपंच वर्षा पानस्कर, माजी विद्यार्थी संघाचे अध्यक्ष भागवत कणसे, उपसरपंच संतोष कासार-पाटील, तंटामुक्ती अध्यक्ष संपत खबाले, निळकंठ खबाले, अनिल यादव, सदस्या स्मिता वाडकर, सदस्य वसंत होगले-देशमुख, सुरेखा घोडके यासह शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी उपस्थित होते. मुख्याध्यापक टी. आर. फकीर, उपमुख्याध्यापक श्रीधरपंत सव्वाखंडे, श्रीकांत सावंत, दीपाली बामणे, प्रतिभा सपकाळ, प्रतीक्षा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहभागी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.
B02194
विंग ः कलाविष्कार सादर करताना विद्यार्थी. (विलास खबाले ः सकाळ छायाचित्रसेवा)
