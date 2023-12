Pune Crime News : माहेरहून पैसे न आणल्याने महिलेला धरणात ढकलून देण्याचा प्रयत्न

women abuse for money from her home attempt to kill police pune marathi news sakal

सकाळ वृत्तसेवा पुणे : घर बांधण्यासाठी माहेरहून १५ लाख रुपये न आणल्याने पत्नीला खडकवासला धरणातील पाण्यात ढकलून देण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी विश्रांतवाडी पोलिसांनी पतीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबत किरण अतुल गुंजाळ (वय ३५) यांनी फिर्याद दिली आहे. पती अतुल भानुदास गुंजाळ (वय ३५) याच्यासह सासू आणि सासरे (तिघे रा. विश्रांतवाडी) यांच्याविरुद्ध महिलेचा छळ आणि खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. मे २०२२ ते १८ सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत हा प्रकार घडला. घर बांधण्यासाठी माहेरहून १५ लाख रुपये आणण्याची मागणी पती आणि सासू, सासऱ्याकडून महिलेकडे केली जात होती. परंतु पैसे न आणल्यामुळे तिचा सासरी शारिरिक आणि मानसिक छळ करण्यात येत होता. पतीने सदनिकेतील गॅलरीतून खाली ढकलून देण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर खडकवासला धरण परिसरात फिरण्याच्या बहाण्याने नेले. तेथे पतीने धरणातील पाण्यात ढकलून देण्याचा प्रयत्न केला, असे किरण यांनी फिर्यादीत म्हटले आहे.