प्राजक्ता पार्टेंनी घराेघरी जात जाणल्या समस्या
विविध उपक्रमांनी महिला दिन; हळदी-कुंकू समारंभासह फळझाडे दिली भेट
कास, ता. १० : जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून मेढा नगरपंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक आठमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नगरसेविका, पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्या समर्थक
प्राजक्ता पार्टे यांनी आगळ्या वेगळ्या उपक्रमांनी महिला दिन साजरा केला.
‘नगरसेविका आपल्या दारी’ ही संकल्पना राबवून, प्रभागातील प्रत्येक घरोघरी जाऊन हळदी-कुंकू समारंभ साजरा करण्यात आला. याप्रसंगी प्रभागातील प्रत्येक घरी फळझाड भेट देण्यात आले, तसेच प्रभागातील महिला व नागरिकांच्या समस्या तसेच विकासकामांच्या सूचना जाणून घेतल्या.
या उपक्रमाबद्दल प्रभागातील महिलांनी नगरसेविका प्राजक्ता पार्टे यांचे कौतुक केले व पुढील कार्यास शुभेच्छा दिल्या. उपक्रमाचा प्रारंभ राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या जावळी पंचायत समितीच्या सदस्या शिल्पा शिंदे यांच्या हस्ते आणि सुनीता पार्टे, ॲड. पूनम गोरे, छाया कदम, आशा नलवडे, नारायण शिंगटे, नारायण दळवी, सुरेश पार्टे, डॉ. मिलिंद शिंदे, प्रकाश कदम, रामचंद्र मोरे, राजेंद्र नलवडे, मोहन देशमुख, नितीन देशमुख, मंगेश पार्टे, सिद्धेश माेरे, सुनील गांगुर्डे, वरद मोरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आला.
उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी वनिता मोरे, दुर्गा मोरे, शारदा पवार, कमल शिंगटे, अबोली पार्टे, विमल जाधव, तन्वी मोरे, सिद्धी पवार यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
याप्रसंगी जावळी पंचायत समितीच्या सदस्यपदी विजयी झाल्याबद्दल शिल्पा शिंदे यांचा महिलांच्या वतीने सत्कार करण्यात आला.
फोटो :........ KSS26B04696
मेढा : घरोघरी जाऊन रोपे भेट देताना प्राजक्ता पार्टे.
