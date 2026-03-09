एकलहरे येथे कर्तृत्ववान महिलांचे कौतुक
मंचर, ता. ९ : जागतिक महिला दिनानिमित्त आंबेगाव तालुक्यात सेंद्रिय शेती, सामाजिक, शैक्षणिक व आरोग्य क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या महिलांचा सन्मान रोटरी क्लब ऑफ मंचरच्या वतीने करण्यात आला. एकलहरे (ता. आंबेगाव) येथे सिल्क रूट रिसॉर्ट सभागृहात रविवारी (ता. ८) आयोजित कार्यक्रमात विविध क्षेत्रात कार्यरत महिलांना प्रमाणपत्र व सन्मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले.
या कार्यक्रमाला ज्येष्ठ नेत्या कल्पना आढळराव पाटील प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या. त्यांच्या हस्ते व मंचर रोटरी क्लबचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर चव्हाण, सचिव योगेश शिंदे तसेच डॉ. सतीश गुजराती, सचिन काजळे यांच्या उपस्थितीत महिलांचा सन्मान करण्यात आला.
यावेळी पारंपरिक देशी वाण बियाणे बँक उपक्रम राबविणाऱ्या सोनाली सावंत (पारगाव तर्फे खेड), किशोरवयीन मुलींना समुपदेशन करणाऱ्या गार्गी काळे-पाटील, मंचरच्या नगराध्यक्ष राजश्री गांजाळे, नगरसेविका डॉ. सोनाली बाणखेले, मालती थोरात, माणिक गावडे, अंजली बाणखेले, जिल्हा परिषद सदस्या सुवर्णा दरेकर, प्रीती थोरात तसेच डॉ. प्राची भेके आदी मान्यवर महिलांचा गौरव करण्यात आला. प्रशांत बागल, शरद पोखरकर, अभियंता बाळासाहेब पोखरकर, आदिनाथ थोरात व भूषण खेडकर यांनी व्यवस्था पाहिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.