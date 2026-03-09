बेगमपूर येथे महिला सक्षमीकरण सप्ताहाचे आयोजन
बेगमपूर (ता. मोहोळ) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत महिला सक्षमीकरण सप्ताहात कार्यक्रमात सहभागी शिक्षिका व महिला पालक.
कुटुंबातील सदस्यांनी पाल्याशी
संवाद वाढविणे गरजेचे डॉ. बुरांडे
बेगमपूर येथे महिला सक्षमीकरण सप्ताह
सकाळ वृत्तसेवा
बेगमपूर, ता. ९ : कुटुंबातील सदस्यांनी एकमेकांशी विशेषतः पाल्याशी संवाद वाढविणे गरजेचे आहे. केवळ मुलींना शाळेत पोहोच करणे किंवा शाळा शिकवणे एवढीच आपली जबाबदारी नाही, तर त्यांच्याशी मित्र म्हणून वागणे ही महत्त्वाचे आहे, असे मत डॉ. नीलिमा बुरांडे यांनी बेगमपूर (ता. मोहोळ) येथे व्यक्त केले.
येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत जागतिक महिला दिनानिमित्त महिला सक्षमीकरण सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी त्या बोलत होत्या. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मुख्याध्यापक सत्तार तांबोळी होते. प्रारंभी सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेचे मान्यवरांच्या हस्ते पूजन करण्यात आले.
यावेळी सरपंच उमाश्री भोई, माजी सरपंच सिंधूताई भाई, वंदना भोई, तिऱ्हे (ता. उ. सोलापूर) ग्रामपंचायत अधिकारीपदी नियुक्ती झालेली शाळेची विद्यार्थिनी अनिसा बागवान, गावच्या कोतवाल सुनीता पवार, ग्रामपंचायत सदस्या सुनंदा भोई, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्षा श्वेता स्वामी यांचा शाळेच्यावतीने सत्कार करण्यात आला.
यावेळी शाळेच्या प्रांगणात संगीत खुर्ची, लिंबू चमचा आदी स्पर्धा घेण्यात आल्या. यावेळी नागनाथ सरवळे, संगीता डोके, रंजनादेवी कनशेट्टी, अनुराधा धसाडे, फिरदोस बागवान आदींसह माता-पालक उपस्थित होते.
