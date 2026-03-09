पांढरेवाडी येथे विविध उपक्रमांची भेट
कुरकुंभ, ता. ९ : जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून पांढरेवाडी (ता. दौंड) ग्रामपंचायतीच्या वतीने महिला सक्षमीकरणावर भर देणारे विविध उपक्रम राबवून उत्साहात महिला दिन साजरा करण्यात आला. आरोग्य शिबिरापासून ते कायदेविषयक मार्गदर्शनापर्यंतच्या विविध उपक्रमांमुळे गावातील महिलांमध्ये आनंदाचे आणि उत्साहाचे वातावरण होते.
कार्यक्रमाची सुरुवात दीपप्रज्वलन आणि प्रतिमापूजनाने झाली. ग्रामपंचायतीच्या वतीने या दिवशी आरोग्य शिबीर, एकल महिलांचा सन्मान, महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सत्कार, ग्रामसंघ मेळावा आणि बचतगटांना रजिस्टरचे वाटप करण्यात आले. तसेच, सुकन्या समृद्धी योजनेचे खाते उघडणे, महिलांना कायदेविषयक मार्गदर्शन आणि हळदी-कुंकूसोबतच स्वच्छतेचे वाण म्हणून ‘डस्टबीन’चे वाटप करून नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्यात आले. विशेष म्हणजे, महिलांच्या आरोग्याचा विचार करून ग्रामपंचायतीने सॅनिटरी नॅपकिन वेंडिंग मशीन व इन्सिनेटरची सुविधा उपलब्ध करून दिली, तसेच अंगणवाड्यांना आवश्यक शैक्षणिक साहित्याचे वाटप केले. याप्रसंगी ॲड. सुप्रिया बर्गे यांनी उपस्थित महिलांना कायदेविषयक मार्गदर्शन केले. यावेळी पांढरेवाडीच्या ग्रामपंचायत अधिकारी स्वाती लोंढे, पांढरेवाडीच्या सरपंच नीता कोंडे उपस्थित होत्या.
