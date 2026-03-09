महिला सक्षमीकरणासाठी कौटुंबिक व सामाजिक साथ आवश्यक
करकंब (ता. पंढरपूर) ः येथील महिला दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमा प्रसंगी प्रतिमपूजन करताना प्रा.अश्विनी शिंगटे व इतर मान्यवर महिला.
कौटुंबिक अन् सामाजिक साथ आवश्यक
प्रा. अश्विनी शिंगटे; करकंब येथील रामभाऊ जोशी प्रशालेत महिला दिन उत्साहात
करकंब, ता. ९ : देशाच्या विकासासाठी महिला सबलीकरण आवश्यक आहे. मात्र महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी त्यांना कुटुंबाची व समाजाची साथ असणे आवश्यक आहे, असे मत प्रा.अश्विनी शिंगटे यांनी व्यक्त केले.
करकंब येथे महिला दिनानिमित्त डी.ए.व्ही. महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती ज्युनिअर कॉलेज व रामभाऊ जोशी प्रशालेत आयोजित कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. अध्यक्षस्थानी प्राचार्य हेमंत कदम होते. यावेळी पर्यवेक्षक धनवंत करळे, प्रा. विनय कुलकर्णी, प्रा. नागेश घुले, स्काऊट मास्टर महादेव पुजारी, अभिषेक चोपडे, सुरेश दहिगिरे, संजय पाटील, गणेश सूर्यवंशी, सुयश व्यवहारे, गणेश गायकवाड आदी उपस्थित होते.
कार्यक्रमाची सुरुवात प्रा. शिंगटे, मनिषा ढोबळे, दर्शिका खोबरखेडे, पूजा मोरे, प्रा.ज्योती पवार, संगीता काळे यांचे हस्ते क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे प्रतिमा पूजन करून करण्यात आली. यावेळी विद्यार्थीनींच्या हस्ते शिक्षिका व महिला कर्मचारी यांचा सन्मान करण्यात आला.
यावेळी प्रा. शिंगटे यांनी महिलांना जीवनात कुटुंबातील सदस्य, मित्र-मैत्रिणी व समाजाची साथ मोलाची असल्याचे सांगितले. समाजात स्त्रियांवर होणाचे अत्याचार चिंतेची बाब असून त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी कठोर कायदे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. मनिषा ढोबळे यांनी महिलांविषयी कायद्याबाबत सविस्तर माहिती दिली. यानिमित्ताने घेण्यात आलेल्या रांगोळी स्पर्धेतील विजेत्या विद्यार्थिनींना मान्यवरांचे हस्ते प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले. सूत्रसंचालन अतुल अभंगराव यांनी केले तर आभार धनवंत करळे यांनी मानले.
