सासवडमध्ये स्वसंरक्षणाचे धडे
सासवड, ता. ९ : ‘‘महिलांनी कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांसोबतच स्वतःच्या आरोग्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. चांगला आहार, पुरेशी झोप, मेडिटेशन आणि व्यायामाचा अवलंब करावा. तसेच दर सहा महिन्यांनी पोटाची सोनोग्राफी आणि छातीची तपासणी करून आपली जीवनशैली चांगली ठेवावी.’’ असे आवाहन प्रसिद्ध स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. सुचेता भालेराव यांनी केले.
सासवड नगरपरिषदेच्या महिला व बालकल्याण समितीच्या वतीने जागतिक महिला दिनानिमित्त आचार्य अत्रे सांस्कृतिक भवनात हा कार्यक्रम झाला. कार्यक्रमाची सुरुवात नगराध्यक्षा आनंदीकाकी जगताप, उपविभागीय अधिकारी वर्षा लांडगे, ग्रामीण संस्थेच्या अध्यक्षा राजवर्धिनी जगताप, स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. सुचेता भालेराव, पोलिस उपनिरीक्षक अर्चना पाटील, उपनगराध्यक्ष मनोहर जगताप, महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती प्रियांका जगताप, उपसभापती लीना वढणे यांच्या उपस्थितीत दीपप्रज्वलनाने झाली.
उपविभागीय अधिकारी वर्षा लांडगे यांनी, स्त्रीला घर आणि समाजात योग्य स्थान असावे. एकमेकींचे ऐकून घ्या आणि एकमेकींना पुढे घेऊन जा, हाच खरा महिला दिन आहे, असे सांगितले. अर्चना पाटील यांनी कायदेविषयक मार्गदर्शन करताना पालकांनी आपल्या किशोरवयीन मुलींशी मैत्रीचे नाते निर्माण करावे, असा सल्ला दिला. यावेळी पायल वाघोले आणि दुर्गा थोपटे यांनी महिलांना स्वसंरक्षणाचे धडे दिले. या सोहळ्यात महिला बचत गटांना उद्योगासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष स्टॉल्स लावण्यात आले होते. तसेच लकी ड्रॉमध्ये १० महिलांना पैठणी बक्षीस म्हणून देण्यात आली.
याप्रसंगी मुख्याधिकारी डॉ. कैलास चव्हाण, प्रशासन अधिकारी गोविंद लाखे, गटनेते अजित जगताप, विरोधी गटनेते मंदार गिरमे, नगरसेविका स्मिता उमेश जगताप, स्मिता सुहास जगताप, शीतल भोंडे, माधुरी राऊत, दीपाली जगताप, नगरसेवक ज्ञानेश्वर जगताप, राजन जगताप, वैभव टकले, प्रदीप राऊत, ज्ञानेश्वर गिरमे उपस्थित होते.
