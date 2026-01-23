रोपळेत बहुपदरी लढतीची शक्यता
लोगो : रोपळे जि.प. गट
---
महिला नेतृत्वाची दिशा ठरवणारी निवडणूक
बहुपदरी लढतीची शक्यता; गटात अपक्षांची मोठी गर्दी
मोहन काळे : सकाळ वृत्तसेवा
रोपळे बुद्रूक, ता. २३ : पंढरपूर तालुक्यातील रोपळे परिसरात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. महिला आरक्षणामुळे नेतृत्वाची संधी महिलांना मिळत असली, तरी प्रत्यक्ष निर्णयप्रक्रियेत त्यांची भूमिका कितपत स्वतंत्र राहणार? हा मुद्दा चर्चेचा विषय ठरत आहे. त्यामुळे ही निवडणूक केवळ सत्तासमीकरणेच नव्हे, तर महिला नेतृत्वाची दिशा ठरवणारी ठरणार आहे.
रोपळे जिल्हा परिषद गट अनुसूचित जाती महिला प्रवर्गासाठी राखीव असून, सुस्ते पंचायत समिती गणही याच आरक्षणात समाविष्ट आहे. त्यामुळे या दोन्ही ठिकाणी महिला उमेदवारांचेच वर्चस्व दिसून येत आहे. जिल्हा परिषद गटासाठी ८ अपक्षांसह एकूण १३ महिला उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याने येथे बहुपदरी लढत होण्याची शक्यता आहे.
रोपळे पंचायत समिती गण सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित असून, येथेही मोठी चुरस निर्माण झाली आहे. या गणासाठी ५ अपक्षांसह एकूण ८ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले असून, खरी राजकीय लढत याच ठिकाणी रंगण्याची चिन्हे आहेत. तर सुस्ते पंचायत समिती गणासाठी ७ अपक्षांसह एकूण ११ उमेदवारांनी अर्ज भरले आहेत. अपक्षांची वाढती संख्या लक्षवेधी असून, अंतिम लढतीचे चित्र अर्ज माघारीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
या निवडणुकीच्या निमित्ताने अनेक नवीन महिला उमेदवार प्रथमच राजकीय रिंगणात उतरल्या आहेत. सामाजिक किंवा राजकीय पातळीवर फारशी ओळख नसलेली ही नावे आरक्षणामुळे पुढे आल्याचे चित्र आहे. त्याचवेळी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काही स्थानिक नेत्यांनी कार्यकर्ते व मतदारांना विश्वासात न घेता पक्षांतर केल्याने गावोगाव नाराजीचे सूर उमटत आहेत. या असंतोषाचा मतदानावर किती परिणाम होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
---
रोपळे गटातील गावे
- रोपळे गण : रोपळे, मेंढापूर, तुंगत, पांढरेवाडी, बाभूळगाव.
- सुस्ते गण : सुस्ते, मगरवाडी, तारापूर, बिटरगाव, ईश्वर वठार, नारायण चिंचोली, देगाव.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.