कराड सुरुची ग्रंथालयात ग्रंथ प्रदर्शन
‘सुरुची’त महिलांविषयक साहित्याचे ग्रंथप्रदर्शन
कऱ्हाड, ता. ६ : येथील सुरुची महिला शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयात संस्थेच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त वर्षभर विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. या उपक्रमांतर्गत ग्रंथालयात महिला चरित्रविषयक ग्रंथप्रदर्शन भरविण्यात आले. नगरसेविका तेजश्री पाटसकर यांच्या हस्ते या प्रदर्शनाचे उद्घाटन झाले.
संस्थेच्या अध्यक्षा डॉ. शर्वरी बेलापुरे, मुख्याध्यापिका वर्षाराणी पवार, सहशिक्षिका एस. एम. ढवळे, एस. डी. वायदंडे, ग्रंथालयाचे वाचक, सभासद, का. ना. पालकर आदर्श विद्यालयातील विद्यार्थी उपस्थित होते.
यावेळी अध्यक्षा डॉ. बेलापुरे म्हणाल्या, ‘‘संस्थेचे हे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष विविध उपक्रमांनी साजरे हाेत आहे. या वर्षातील वाचन संकल्प महाराष्ट्राचा हा शालेय विद्यार्थ्यांचा सक्रिय सहभाग असणारा महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे. त्यात विविध स्पर्धांचे आयोजन केले आहे.’’
मुख्याध्यापिका पवार यांनी क्रांतिज्योती सावित्रीबाईंचे अनमोल कार्य तसेच स्त्री शिक्षणाचे महत्त्व वाचकांना व विद्यार्थ्यांना पटवून दिले.
यावेळी विद्यार्थ्यांनी ग्रंथालयाची पाहणी करून पुस्तकांची माहिती करून आणि बालवाचन कोपऱ्याची ओळख करून घेतली. ग्रंथपाल कोमल कुंडलकर यांनी महिलाविषयक ग्रंथसंपदा साहित्याची माहिती दिली. उपाध्यक्ष ईरा बेलापुरे यांनी प्रास्ताविक केले. नेहा गरुड यांनी आभार मानले.
कऱ्हाड : सुरुची महिला सार्वजनिक ग्रंथालयात पुस्तकांची पाहणी करताना विद्यार्थी.
